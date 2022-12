Rauch no adhirió al feriado nacional

En declaraciones exclusivas a Play Radios el intendente Maximiliano Suescun explicó las razones por las cuales hoy no adhiere al feriado impuesto por el Gobierno Nacional.

“A lo mejor una decisión tomada en otro contexto, con más tiempo…pero en un momento donde no sabemos si el viernes se trabaja o no, el miércoles hay paro bancario y nos enteramos de la resolución a las 8 de la noche (…) Tiene mucho más que ver con lo operativo que con la decisión de no acatar las órdenes”, manifestó el intendente de la vecina localidad.

“Es imposible decir no trabajamos hoy, no trabajamos el 23 no trabajamos el 30. La verdad hay muchas cosas para hacer, y la municipalidad es la casa grande, la casa de todos, así que tiene que ver con eso”.

Audio exclusivo Maximiliano Suescun