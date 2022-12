Facundo “Tino” Costa: “Si decido jugar un año más y puedo físicamente, lo haré”

Facundo Tino Costa, el futbolista florense que alguna vez vistió la camiseta de la selección nacional, con una carrera deportiva de 20 años, hoy estuvo visitando los estudios de Play Radios, habló de su presente y futuro profesional, de la familia y de sus proyectos.

“Es un privilegio haber jugado con Lionel (Messi), Di Maria… Estoy eternamente agradecido, eso demuestra que hice bien las cosas”, comentó sobre su paso en la selección.

Luego de haber jugado en San Martin de Tucumán -club al que dejó hace poco tiempo- donde hizo muchos amigos, y desde donde se le demuestra todo el cariño por lo que ha sido para el club, Tino dice sentirse como en su casa en Tucumán “y el cariño que se ve es el que yo siento por el club“.

Actualmente en lo deportivo no está con actividad profesional, aunque entrena diariamente y con una lesión en el talón de Aquiles, el florense asegura “Si decido jugar un año más y puedo físicamente, lo haré, si el tendón me lo permite. Tengo algunas ofertas y propuestas”. Todavía no planea su retiro, con 37 años, está evaluando qué hacer en un tiempo cercano, aunque para el futuro dice: “no es fácil prepararse para el después, sé de fútbol porque es lo que hice durante toda mi vida. No sería entrenador porque es lo mismo. Algo ligado al fútbol seguramente, representación de jugadores, manager deportivo”.

Agradecido y sin olvidar el barrio, su pueblo y los amigos, generoso con los suyos, Tino expresa, “en el fútbol, te formas como persona. Todo te lleva a ser la persona que sos. Si sos jugador de fútbol tenés muchos privilegios, pero si dejas de serlo no, volvés a ser la persona que eras. Yo no voy a tener problemas con eso, siempre fui yo, soy siempre el mismo”.