Federico Alejandro: “La política es sentarse y conversar”

Alejado de la gestión pública hace dos años, luego de culminar su función de concejal, de haberse candidateado como intendente, y hoy dedicado a su profesión y a su familia, el profesor Federico Alejandro estuvo en Play Radios, analizando la actualidad política del país, la economía, y ofreciendo su mirada local del escenario que se viene con su posible participación.

“Todo este tiempo me ha permitido poner el foco, el acento y ha sido un tiempo muy lindo para compartir con la familia, haciendo también un poco de actividad deportiva. En lo personal, tomar cierta distancia y perspectiva te permite mirar de otra manera las cosas”, comentó en el inicio.

Sobre la actualidad nacional y la constante pelea entre oficialistas y opositores, Alejandro expresó, “Hay que competir con ideas, propuestas, con mirada positiva, para tener un país para todos los argentinos y con posibilidades para todos. Hoy se elige al menos malo y no tiene que ser así”. Reflexionando sobre su participación anterior y donde se apoyan a veces los candidatos para una elección, comentó, “a veces nos tenemos que encolumnar a dirigentes a nivel nacional, donde a veces ni te escuchan. Y hay que aprender a aferrarse a la patria chica y en definitiva abrazar con todo causas nobles que justifiquen un accionar a nivel local…”.

En el terreno local, elogió la gestión actual, y destacó el trabajo del intendente Gelené, afirmando haber tenido conversaciones hace poco, “tengo una manera de ver la política donde el adversario es eso y nada más, en el campo de las ideas y las propuestas, no en la batalla personal. La política es sentarse y conversar”.

Para el futuro cercano, Alejandro no descartó su participación nuevamente, incluso como candidato a intendente, “no lo he pensado todavía, no lo afirmo ni lo descarto”. Aunque agregó, “ Hoy no sé si encolumnarme, sí acompañar al alguien que me guste, pero en el plano local apuntar a un trabajo local transversal, donde estemos aquellos que nos interesa hacer cosas por la ciudad”.