Intendente Alberto Gelené: “No descarto seguir en la intendencia”

Esta mañana, como se había anunciado, visitó los estudios de la radio, el intendente municipal Alberto Gelené. En exclusiva en el programa “Frecuencia personal” se refirió a todo, contestando preguntas de los oyentes en una extensa entrevista de más de una hora y media mano a mano con Flavio Pérez. Con declaraciones que abarcaron desde la obra pública, el salario, construcción de viviendas, hasta nuevos proyectos y su continuidad o no en la intendencia.

-Lomos de burro: ”Si todos fuéramos ordenados sobre las normas de tránsito, no necesitaríamos lomos de burro. Pero no hay respeto por las normas. Tratamos de que se han los menos posible pero es lo único que ayuda”.

-“Para el riego en esta época de déficit de lluvia, necesitaríamos más regadores. Tiene que haber una planificación, que falta. El municipio tiene que adquirir algún elemento más para el riego”.

-“Estamos haciendo cordón cuneta en el barrio Los Porteños, pero para todo eso es necesario que los vecinos sean cumplidores con las tasas y venimos atrasados en ese aspecto, y con eso podremos tener más regadores y mejoras”.

-Av. Independencia: “es una obra contratada hace más de un año donde por circunstancias se demoró y se amplió el plazo de obra. Con las variaciones de precios hay trámites burocráticos que llevan tiempo. Ahora se están haciendo movimientos de suelos mientras se prepara el proceso de determinación de precios en vialidad para que la empresa haga la colocación de hormigón. Es una obra que se va a terminar”.

– Autovía: “el trazado que se está haciendo sigue lo que está hecho. Continuará por detrás del Parque Industrial, -que se está ampliando también para que luego pase la autovía por dentro del sector industrial-. Toda la traza actual de ruta 3 más el cementerio, más el parque industrial actual queda del lado de Las Flores, la ruta actual se transforma en acceso sur de la ciudad”.

– Viviendas: “las 72 viviendas del consorcio 1, es un diseño de vivienda colectiva con espacios comunes sobre una manzana, en planta baja y dos plantas. Además de mejoras de desagües cloacales, cordón cuneta y mejoras a todo ese sector. Ya se rellenó la esquina de Pasteur y 17 de Octubre para una nueva sala de atención primaria de la salud, que construirá el Ministerio de salud de la provincia, que reemplazará a la actual sala del barrio 25, será de mayor envergadura que la sala Ramón Carrillo”.

-“Estamos en trámite de adquirir 150 lotes aproximadamente, son lotes con servicio como la quinta de Lucangioli y Pueyrredón, y la adquisición de otros predios para seguir ampliando la oferta para acceder a un lote con valores razonables y accesibles para las familias que quieras desarrollar sus proyectos de viviendas”.

– “Se está haciendo una nueva planta depuradora, con nueva tecnología, con diseño más moderno, para abastecer lo que ha crecido la ciudad. Porque el estado tiene que estar activo, acompañando y llevando adelante obras finalizadoras de todo el desarrollo de Las Flores”.

-Salario municipal: “necesita ir recomponiéndose, venimos haciendo muchísimo desde el año pasado, terminamos ahora con casi 110% acompañando a la inflación. Algunos tendrán el 200% de aumento y además hemos fijado la categoria mínima en 11. No alcanza pero seguimos trabajando. Se mejoraron las condiciones económicas y seguiremos mejorándolas”.

-“Estoy preparando un proyecto importante para hacer mejoras en la zona del hospital: pavimentar 25 de Mayo y Alem hasta Alvear, para mejorar toda la zona de acceso al hospital”.

-“Además creo la región necesita un hospital nuevo, en otro lugar, que tenga la posibilidad de ser un hospital formador, de residencia y que tenga la infraestructura adecuada con los elementos necesarios. L a provincia y la nación estamos trabajando para que inviertan en un nuevo hospital en Las Flores para la región”.

– También tenemos proyectos con el aeroclub.

– Atención al vecino: “mi número de teléfono lo tiene prácticamente todo el mundo, yo atiendo a todos, y tengo una agenda también para audiencias, además atiendo muchas instituciones”.

– “Se harán rotonda en Gral. Paz y Perón y Rivadavia y Perón, se agrandará la Av Perón desde Rivadavia hasta Carramasa”.

Finalmente sobre su posible continuidad en la intendencia para los próximos cuatro años, Gelené expresó: “Hoy ganas, proyectos y voluntad sobran, ofertas he tenido en la provincia y nación. Me apasiona lo que hago, amo mi ciudad y me encanta trabajar para mi pueblo. Será un proceso de evaluación de acá adelante, creo que hay personas muy valiosas de las que me acompañan, como Fabián (Blanstein), con un trabajo en conjunto de hace mucho. Será producto de lo que piensen los que me acompañan también. No descarto seguir en la intendencia”.

Audio completo de la entrevista: