Escándalo en Diputados: JxC boicoteó la sesión para crear ocho universidades

La Cámara de Diputados de la Nación tuvo una jornada de escándalo este jueves cuando el Frente de Todos intentaba aprobar la creación de ocho nuevas universidades nacionales en el país, entre las cueles está la de Saladillo, y Juntos por el Cambio decidió romper la sesión luego de que se reprogramara en tres oportunidades.

Desde el oficialismo sostuvieron que habían alcanzado el quórum necesario para debatir el proyecto, lo cual fue rechazado por la oposición mayoritaria que esgrimió que no habían cumplido los plazos.

El caos comenzó cuando la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, solicitó votar el temario del día a mano alzada, y así postergó la inclusión de cuestiones de privilegio. Entonces, desde Juntos por el Cambio empezaron a proferir gritos e improperios, en tanto que esperaban dilatar la sesión con múltiples intervenciones amparadas en la cuestión de privilegio.

Ante el griterio, Moreau llamó a silencio a la oposición, al mismo tiempo que pedía recuperar “la connivencia democrática” y “el diálogo”, asegurándoles a los legisladores de Juntos por el Cambio que “todos van a tener la palabra”. Un pedido de calma que fue infructuoso.

Pese al bullicio, la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, intentó empezar a dar tratamiento a la iniciativa de creación de universidades públicas, al mismo tiempo que Cecilia Moreau llamaba a silencio a la oposición. Ello derivó en un cruce de palabras con el titular de la UCR, Mario Negri, cuando destrató a la diputada Osuna y esta le respondió: “Yo no sé, diputado Negri, cómo trata a su mujer… A mí por ser mujer no me trata más así, ¿eh?…”

Sin embargo, para la oposición el retardo en el tratamiento de la sesión justificó su accionar que buscó impedir la aprobación del proyecto.

En esa línea, el titular del PRO, Cristian Ritondo, aseguró: “Hoy teníamos sesión especial citada a las 13hs. La postergaron irregularmente por nota para 13.30hs, lo que deberían haber hecho a viva voz en el recinto. Ahora, otra vez, la postergan por nota a las 13.36hs para las 14hs. La sesión está caída. Basta de llevarse puesta a la HCDN.”

A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se defendió y dijo que “el kirchnerismo se cree dueño de la Cámara de Diputados. Rompieron todas las reglas de convivencia, violaron el reglamento y la Constitución.”

Mientras que Mario Negri adujo que “se cayó la sesión porque era inválida. El kirchnerismo quiere llevarse por delante el Congreso, pero nosotros los frenamos. No son dueños del Parlamento.”

Por su parte, el Frente de Todos calificó de “violentos” a la oposición que no dejó tratar la medida. La diputada oficialista por la provincia de Buenos Aires, Florencia Lampreabe, expresó: “Preocupa la violencia a la que nos quiere arrastrar una oposición irresponsable, caprichosa y misógina que en nombre de la República pisotea las instituciones.”

Qué proponía el proyecto que quedó sin tratarse

El proyecto que intentaba aprobar hoy el Frente de Todos buscaba crear ocho nuevas casas de Altos Estudios, públicas y gratuitas. Por un lado, se trataba la creación de las universidades nacionales de las localidades de Delta, Pilar y Saladillo.

A la vez que se intentaba convertir al ámbito nacional los institutos de educación superior que operan a nivel provincial, como los casos de Río Tercero, en Córdoba; la universidad de las Madres de Plaza de Mayo y otras instituciones de los municipios de Cañuelas, Paraná y Ezeiza.

Si bien la iniciativa quedó sin debatirse en lo que configuró un escándalo institucional de proporciones, fue el ex ministro de Educación del gobierno de María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro, quien explicitó la verdadera posición del bloque de Juntos por el Cambio.

Tras la sesión en Diputados, el diputado Finocchiaro expresó en un comunicado que “son proyectos que no surgen de la planificación integral que necesita el sistema; que no atienden áreas de conocimiento vacante ni motorizarán el desarrollo regional”. Y añadió: “La universidad no puede ser una obra más, no la podemos tratar como un resorte de la política local para beneficiar a un intendente, a un gobernador o a un ministro influyente. Tampoco debe seguir pensándose a la educación superior como algo extraño a los niveles obligatorios, los mismos que hoy todavía continúan padeciendo el apagón que provoca este gobierno”.

Fuente: infocielo.com