Viejo reclamo de los vecinos de Vilela

Después de 14 años de espera, el 17 de junio de 2022 comenzó la obra del puente del canal de Risso en Vilela. En 1 hora de trabajo el viejo puente que tantas veces amenazó en caerse desapareció, lo derrumbaron, la ilusión de un pedido de muchos años comenzaba a hacerse realidad… pero lamentablemente el sueño de un puente nuevo aún sigue esperando.

Con un inicio de obra ideal para que se construya el “mejor puente”, con varias interrupciones la semana pasada levantaron campamento y se FUERON. Sí, abandonaron la obra, ¿motivo? No les pagan lo que les corresponde, así, como tantas cosas que en este país funcionan a medias para no decir MAL.

No voy a culpar a un gobierno o sí, voy a culpar a TODOS, porque en 14 años pasaron muchas gestiones y NINGUNO inició y culminó la obra.

¿Qué siento? ¿Qué sentimos los vecinos? Decepción, indignación, bronca. No se ponen ni un segundo en el lugar de los que transitamos por ese lugar, ¿Qué hacemos si llueve? ¿Qué hacen los niños que tienen que asistir a la Escuela? ¿Cómo pasan las maquinarias agrícolas por ahí??

¿Quizás para el año que viene hacen un esfuerzo y lo terminan no? Elecciones 2023 no vengan a prometer lo que después no van a cumplir. Queremos soluciones no promesas sin cumplir.