Internas en la UCR: cómo quedó la quinta sección

Este domingo hubo internas en la UCR, se votó en los 31 distritos donde se anotaron más de una lista en busca de renovar autoridades. El partido radical eligió, además de las autoridades del Comité central, el partido delegados al Comité Nacional, 369 delegados titulares a la Convención Provincial y recambiará la mesa de conducción en los 135 distritos bonaerenses.

En la quinta sección electoral, las presidencias quedaron de la siguiente manera:

5 – AYACUCHO UNIDAD FEDERICO CAMILATTI ADELANTE

5 – BALCARCE UNIDAD RICARDO STOPPANI ADELANTE

5 – CASTELLI UNIDAD ANDRES MARTINEZ ADELANTE

5 – CHASCOMUS INTERNA LORENZA MARQUEZ ADELANTE

5 – DOLORES UNIDAD LUIS QUINTANA ADELANTE

5 – GRAL. ALVARADO UNIDAD FABIAN BARBERINI ADELANTE

5 – GRAL. BELGRANO- UNIDAD- NATALIA BERGARECHE- ADELANTE

5 – GRAL. GUIDO UNIDAD EDUARDO ORACION EVOLUCION

5 – GRAL. LAVALLE UNIDAD NAHUEL GUARDIA ADELANTE

5 – GRAL. MADARIAGA UNIDAD JORGE BOTTO ADELANTE

5 – GRAL. PAZ INTERNA GUSTAVO MAGNANI ADELANTE

5 – GRAL. PUEYRREDON INTERNA DANIEL NUÑEZ ADELANTE

5 – LA COSTA UNIDAD LEANDRO PASSARELI ADELANTE

5 – LAS FLORES UNIDAD LUCIANA PLINI ADELANTE

5 – LEZAMA UNIDAD HERNAN ALLEN ADELANTE

5 – LOBERIA UNIDAD LEANDRO STORTI ADELANTE

5 – MAIPU LISTA UNICA MARINA GOLE POSSE

5 – MAR CHIQUITA UNIDAD ALEJANDRA GARCIA ADELANTE

5 – MONTE UNIDAD MATIAS BALSAMELO ADELANTE

5 – NECOCHEA INTERNA CAROLA BERTOLDI ADELANTE

5 – PILA UNIDAD ALFREDO MARTIN ADELANTE

5 – PINAMAR UNIDAD MANUEL UGARTEMENDIA ADELANTE

5 – RAUCH UNIDAD DANIEL ARGUELLO ADELANTE

5 – SAN CAYETANO INTERNA MARTIN HAURI ADELANTE

5 – TANDIL UNIDAD MATILDE VIDE ADELANTE

5 – TORDILLO UNIDAD HORACIO GARAY ADELANTE

5 – VILLA GESELL INTERNA LUIS HERRERA POSSE