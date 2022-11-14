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    Internas en la UCR: cómo quedó la quinta sección

    Este domingo hubo internas en la UCR, se votó en los 31 distritos donde se anotaron más de una lista en busca de renovar autoridades. El partido radical eligió, además de las autoridades del Comité central, el partido delegados al Comité Nacional, 369 delegados titulares a la Convención Provincial y recambiará la mesa de conducción en los 135 distritos bonaerenses.

    En la quinta sección electoral, las presidencias quedaron de la siguiente manera:
    5 –  AYACUCHO    UNIDAD    FEDERICO CAMILATTI    ADELANTE
    5 –  BALCARCE    UNIDAD    RICARDO STOPPANI    ADELANTE
    5 –  CASTELLI    UNIDAD    ANDRES MARTINEZ    ADELANTE
    5 –  CHASCOMUS    INTERNA    LORENZA MARQUEZ    ADELANTE
    5 – DOLORES    UNIDAD    LUIS QUINTANA    ADELANTE
    5 –  GRAL. ALVARADO    UNIDAD    FABIAN BARBERINI    ADELANTE
    5 –  GRAL. BELGRANO- UNIDAD-  NATALIA BERGARECHE- ADELANTE
    5 –  GRAL. GUIDO    UNIDAD    EDUARDO ORACION    EVOLUCION
    5 –  GRAL. LAVALLE    UNIDAD    NAHUEL GUARDIA     ADELANTE
    5 –  GRAL. MADARIAGA    UNIDAD    JORGE BOTTO    ADELANTE
    5 –  GRAL. PAZ    INTERNA    GUSTAVO MAGNANI    ADELANTE
    5 –  GRAL. PUEYRREDON    INTERNA    DANIEL NUÑEZ    ADELANTE
    5 –  LA COSTA    UNIDAD    LEANDRO PASSARELI    ADELANTE
    5 –  LAS FLORES    UNIDAD    LUCIANA PLINI    ADELANTE
    5 –  LEZAMA    UNIDAD    HERNAN ALLEN    ADELANTE
    5 –  LOBERIA    UNIDAD    LEANDRO STORTI    ADELANTE
    5 –  MAIPU    LISTA UNICA    MARINA GOLE    POSSE
    5 – MAR CHIQUITA    UNIDAD    ALEJANDRA GARCIA    ADELANTE
    5 –  MONTE    UNIDAD    MATIAS BALSAMELO    ADELANTE
    5 – NECOCHEA    INTERNA    CAROLA BERTOLDI    ADELANTE
    5 –  PILA    UNIDAD    ALFREDO MARTIN    ADELANTE
    5 –  PINAMAR    UNIDAD    MANUEL UGARTEMENDIA    ADELANTE
    5 –  RAUCH    UNIDAD    DANIEL ARGUELLO    ADELANTE
    5 – SAN CAYETANO    INTERNA    MARTIN HAURI    ADELANTE
    5 –  TANDIL    UNIDAD    MATILDE VIDE    ADELANTE
    5 – TORDILLO    UNIDAD    HORACIO GARAY    ADELANTE
    5 –  VILLA GESELL    INTERNA    LUIS HERRERA    POSSE

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