FÚTBOL: LA SECRETARÍA DE DEPORTES FELICITA A LOS CAMPEONES DEL TORNEO CLAUSURA

El pasado fin de semana culminaron los torneos oficiales Clausura de divisiones inferiores, Sub 25 y Femenino, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

En la división Sub 11 El Taladro venció por penales a Juventud Unida, mientras que en Sub 13 Ferrocarril Roca superó por la misma vía a El Taladro. Asimismo, en Sub 15 Juventud Unida le ganó en la definición de los doce pasos a El Taladro, en tanto que en la división Sub 17 El Taladro derrotó por penales a Juventud Unida.

Con respecto a Sub 25, Ferrocarril Roca se impuso 2 a 1 sobre El Taladro y en el certamen femenino, Ferrocarril Roca igualó 1 a 1 con Juventud Deportiva, pero como el conjunto “ferroviario” había triunfado 2 a 1 en el encuentro de ida, se quedó con el título.

La Secretaría de Deportes felicita los elencos ganadores y a los subcampeones, que brindaron un muy buen espectáculo, quedando reflejado en el marcador lo parejo que fueron los encuentros.

FÚTBOL FEMENINO: EL HOLLÍN CAMPEÓN DE LA COPA DE PLATA

La Secretaría de Deportes felicita al Club Atlético El Hollín por consagrarse campeón de la “Copa de Plata” correspondiente al torneo oficial Clausura de fútbol femenino, que organiza la Liga de Las Flores.

En la final, disputada el pasado sábado en el estadio del Centro de Educación Física Nº 6, el conjunto “aurinegro” igualó 1 a 1 con El Potrero, pero se adjudicó el certamen porque en el encuentro de ida había ganado 1 a 0