Ramón Canosa: “me veo más productivo en la actividad seccional o provincial que en lo local”

Imagen archivo

El ex intendente municipal, escribano Ramón Canosa se encuentra en plena actividad de recorrida por los distintos distritos, acompañando al futuro candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

En comunicación con Frecuencia Personal esta mañana, informó las actividades que realizan hoy visitando la tercera sección electoral donde ya estuvieron la semana pasada también. “En la quinta sección, estuvo hace unos días, pero por la costa nada más”, agregó Canosa en referencia a si Ritondo visitaría nuestra ciudad en lo inmediato.

En tanto entre los viajes y recorridas el ex intendente anunció la realización de un congreso de la provincia, el 14 y 15 de noviembre en Pinamar, con referentes y candidatos, donde se llevará a cabo un plenario político y posterior capacitación para aquellos que sean o aspiren a un cargo ejecutivo en el 2023.

Con intensa actividad “Cristian Ritondo está buscando el objetivo de ser el candidato de la provincia por el pro, y después se verá si competirá con otros candidatos por el radicalismo, o algún partido que componen la alianza si hay paso o no”, explicó el ex intendente. Agregando que también está Santili dentro del mismo espacio y más adelante se verá como se dirimen los cargos.

Puntualmente sobre su lugar para las próximas elecciones, Canosa dijo estar la tanto de la realidad política y social de la ciudad, “Di lo mejor de mi cuando me tocó estar en cargos públicos y llegue a ser intendente, pero creo que a veces hay que seguir dando oportunidades a otros dirigentes políticos y en este caso yo me veo siendo más productivo en la actividad seccional o provincial que en lo local. Hoy mi actividad esta más volcada a la sección o la provincia, -en cuanto a la actividad en pleno ejercicio- pero siempre a disposición de los referentes locales de mi espacio”.

Por otra parte, al consultarle su opinión por la nota de hace algunos días realizada al concejal Lizarraga, donde se tituló “tambalea la gestión Gelené”, Canosa expresó, “si eso fue sacando de contexto, bueno, a veces pasa. Si ha sido una realidad, discrepo con esa opinión porque no creo que esa realidad sea así. Por más que estemos en distintos espacios políticos, no se puede tapar el sol con la mano. No soy un negador, se ve lo que pasa en Las Flores, veo una ciudad en obra y que está funcionando, una ciudad en continuo crecimiento. Se está gestionando, después con las formas podemos no coincidir, pero la gestión se hace y la veo bien”.