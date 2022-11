Campaña evangelística “Vuelve a casa”

Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, en el predio lindero al Monumento al Gaucho, en Av. Sarmiento y Pasteur, desde las 19 Hs.

Para conocer más en detalle de qué se trata este evento programado y organizado por AIEM (Asociación Iglesia Evangélica Misionera), sede de la Iglesia ubicada en Pte. Perón 911 –esq. Bernardo de Irigoyen-, de nuestra ciudad, mantuvimos una entrevista con los pastores Marcelo Felice y Valeria Contreras. (Entrevista realizada por Lidia E. Carosela Bell)

Periodista: ¿Qué es una campaña evangelística?

Pr. Marcelo Felice: Una campaña es como hacía Jesús: juntar mucha gente para contar relatos o vivencias de la vida cotidiana para reflexionar sobre la necesidad de conocer más de Dios. En la antigüedad, predicar el evangelio, era salir por las calles. Y hoy salir, y una de las maneras que conocemos, es hacer un evento de tres días para enseñar y compartir a la gente lo que cada fin de semana hacemos dentro de nuestra iglesia.

-¿Qué es predicar el evangelio?

Pr. M.F.: Cuando Jesús dijo “vayan y prediquen el evangelio” significa que vayan y cuenten lo que realmente la gente necesita internamente. Porque externamente podemos decir que está todo bien, que la economía está bien, que está bien la salud, pero internamente hay algo que necesita ser lleno y esas son las buenas noticias: que Cristo sana y salva, y que Cristo está haciendo una obra hoy día, en cada uno de nosotros. El evangelio es eso: llevar buenas noticias a la gente, en un tiempo tan difícil para algunos, y por ahí para otros no tanto, pero es eso: buenas noticias de salvación, buenas noticias de que Cristo está, existe.

-En la Argentina de hoy se viven tiempos muy complejos… Hay una inflación altísima, hay desocupación, la plata que ganamos no nos alcanza para vivir en lo cotidiano, tenemos ansiedad, estrés, estamos angustiados y preocupados, a veces no sabemos para dónde ir, bueno… ¿Qué hace Jesús?

Eso es una buena noticia. Porque realmente cuando lo de afuera te oprime, cuando la situación que vivimos cotidianamente no da para más, es ahí donde aparece esa palabrita que dice que perdiste la esperanza. Entonces, vas al hospital y ves que hay un alto índice de suicidios y de intentos de suicidio; ves un alto índice de depresión… Entonces ¿qué son las buenas noticias? ¿Para qué sirve una campaña? Para algunos son crisis, para otros, tiempo de oportunidades, es un tiempo con dos caras de una misma moneda… Pero para aquéllos que sienten que es una crisis, para aquéllos que no tienen esperanza, están al borde de la depresión, al borde de pensar de quitarse la vida porque no encuentran la salida, ahí están las buenas noticias. Y no son buenas noticias porque están escritas en un papelito o te quieren vender algo. Son buenas noticias que realmente funcionan.

Cuando uno se acerca a Jesús bajo esta circunstancia o bajo esta presión u opresión, ahí ves realmente el poder que Dios tiene para obrar, para cambiar una vida, para sacar esa opresión y transformar todo eso en una vida realmente diferente; para evitar que quieras quitarte la vida y darte ganas de vivir; para que el Hospital no esté tan lleno de gente que se quiera morir y con más gente en la Iglesia que quiera vivir y conocer de Dios. Porque el conocer de Dios te da esperanza, una esperanza que da la fuerza para seguir adelante en este tiempo tan difícil, y me hace ver que no todo está perdido, que se puede en Cristo superar toda esta situación.

-Vos me decís que si yo estoy con Cristo ¿la plata “me va a alcanzar”… no voy a sentir tanto la inflación; la economía mejorará, voy a conseguir un trabajo; voy a tener salud? ¿Puedo tener como ustedes llaman “un milagro de sanidad”? ¿Todo eso…?

-Yo te digo lo siguiente: Jesús dijo que íbamos a tener problemas en el mundo pero que no tengamos temor o que no nos preocupemos porque Él ya venció esos problemas. Entonces, vos fíjate qué si hubo Uno que ya venció todos esos líos, ese Uno me da la fuerzas a mí para seguir adelante; ese Uno me da la fuerza para ver la realidad con otra cara. Ahora bien, vos decís ¿esto es un arte de magia? No. Nosotros no vendemos milagros ni tampoco vendemos humo. Nosotros decimos la verdad: el que hace la obra es Cristo. A mí me funcionó; a mi esposa le funcionó; a miles de familias le funciona aceptar a Cristo en su corazón. La diferencia entre una religión y lo que uno ha creído es justamente eso, es que cuando te acercas a Jesús, te acercas a la Iglesia, te acercas a esta campaña, y escuchas: “vení, mira, proba y veras que esto puede cambiar tu vida”. Mi pregunta es esta: ¿Qué tenes para perder? Si ya está todo perdido y estás en el límite… ¿Qué tenes para perder? Nada. Tenes todo para ganar. Porque lo que el Señor nos enseña es que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Porque aunque estemos en situaciones muy difíciles siempre con Dios en nuestro corazón, juntamente con esa prueba está la salida; juntamente con ese momento difícil aparece la solución.

P.: Yo lo sé. Pero más allá de mi propia experiencia, ¿cómo le muestro al otro? Yo creo que se tiene que ver… ¿no es cierto? y si nosotros, los que decimos que creemos en Jesús, no lo mostramos, porque creo que la gente ve más nuestros hechos que lo que oye nuestras palabras, y acá en Las Flores nos conocemos todos y debe haber mucha desilusión… y ustedes tienen un slogan que es “vuelve a casa” ¿A quiénes está apuntado eso?

-Son dos cosas hermosas. Número 1: ¿Por qué volver a casa? Pero antes de eso, está el otro punto que es cómo yo demuestro que esto funciona. Muy sencillo: venís y lo podes comprobar por tus propios medios. “El que viene a mí, dice el Señor en su Palabra, yo no lo echo fuera; el que viene a mí, yo le muestro que realmente hay solución”. O sea, vos venís y probas y Dios te sorprende. Eso funciona.

-Funciona cuando le permitimos a Dios hacer los cambios que realmente necesitamos… ¿verdad?

-Fijate, si tenes una gran necesidad… por ejemplo una enfermedad. Te dan dos días de vida. Seamos extremistas. Entonces el doctor te dice: “Te quedan dos días de vida. Saluda a toda tu familia porque en dos días te morís. Se acabó tu tiempo”. Yo he visto casos así. Entonces, alguien viene y te dice: “Yo tengo una solución a tu problema: acepta a Cristo en tu corazón, y pasan dos cosas: la primera, que Dios salva tu alma y también puede sanarte. ¿Qué tenes para perder? Nada. Esa persona, realmente, deseará con todo su corazón, ser sanada. Venís, probás, recibís sanidad y después lo gritarás a los cuatro vientos. (Es cierto que) No todos recibirán sanidad. Pero, la importancia de aceptar a Cristo, es para tener una vida nueva (en lo espiritual).

Y lo segundo, ¿por qué volver a casa? Es porque hay mucha gente que ha escuchado de Dios y se ha enojado con la gente. Se ha enojado con el que predicaba, se ha enojado con “algún hermano”, se ha enojado con el lugar; quizás le han pedido algo que no debían; entonces yo creo que la ciudad de Las Flores es una ciudad hermosa, donde muchos han recibido a Cristo en su corazón, pero muchos se han ido por los errores humanos que hemos cometido. Como los he cometido yo y lo han cometido otros. Ahí está el punto. Por eso Dios nos está llamando hoy a volver a sus brazos. Volver a casa es literalmente eso, es volver a los brazos de Jesús; es darte esa oportunidad que Jesús tiene que tener en tu vida.

Quiero decirte algo: Dios no cambio. Los errores que una persona cometió, Dios no los comete. Dios no miente, El no comete errores. Y si Dios te trajo un día, es porque quería hacer algo con tu vida. Los errores que otros cometieron, que te hicieron alejar, es tiempo de decir: “le doy la oportunidad a Dios, y no miro al hombre”. Dice La Palabra (La Biblia): “Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe”. Cuando yo pongo la mirada en él, ahí cambia todo. Entonces por eso te digo: “Vuelve a casa” es fundamental; es un tiempo especial donde necesitamos que aquél que alguna vez escuchó de Dios vuelva a los brazos de Jesús; y aquél que nunca escuchó que hoy ponga su oído y su atención en que hay alguien que le está hablando de unas buenas noticias. Buenas noticias en un tiempo difícil. Y si lo tenes todo, pero no sentís paz, y no sentís tranquilidad, y hay algo que por dentro te está inquietando, aún con la billetera llena, este es el momento para darle ese lugar a Dios. Porque nosotros somos creación de Él. Entonces, necesitamos conocerlo. Cuando lo conocemos a Él lo tenemos todo. Entonces “Vuelve a casa” es lo mejor que nos puede pasar hoy en día. Volver a los brazos de Jesús.