AJEDREZ: ROMÁN ELUCHANS CAMPEÓN DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO

La Secretaría de Deportes felicita a Román Eluchans por haberse consagrado Campeón del torneo de Ajedrez Cuenca del Salado, reservado para la categoría Sub 14, que finalizó el último sábado en el Club Atlético Lanús donde estuvo en disputa la Copa que llevó el nombre de la entidad “Granate”.

Los demás alumnos de la Escuela Municipal, a cargo del profesor Mario Orlando, se ubicaron así: en Sub 8: 3º) Gino Deluchi. Sub 10: 4º) Enzo Deluchi. Sub 12: 10º) Iván Aranda. Sub 14: 2º) Tiano Puente y 5º) Bruno Castellá. Senior: 3º) Mario Orlando.

Por otro lado, en la última jornada Enzo Deluchi se adjudicó de manera invita la etapa de la división Sub 10 (33 inscriptos) con siete triunfos. En Sub 8 (53 jugadores): 19º) Gino Deluchi. En Sub 14 (41 ajedrecistas): 6º) Román Eluchanz, 13º) Tiano Puente y 20º) Bruno Castellá. Libres (47 participantes): 13º) Juan Cruz Martínez (mejor universitario) y 20º) Mario Orlando.