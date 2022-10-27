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    Nueva Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios

    Luego de las elecciones del pasado martes la Asociación Bomberos Voluntarios Las Flores dio a conocer la nómina de integrantes de su nueva Comisión directiva período 2022-2023.

    PRESIDENTE:  GIOIOSA, ESNELDO
    VICE-PRESIDENTE:  GIOIOSA, OLGA NOEMI
    SECRETARIA:  MUTIO, SUSANA
    PRO-SECRETARIA:  BALERDI, LILIANA
    TESORERO:  PILA, CARLOS ALBERTO
    PRO-TESORERO:  DIAZ, ROGELIO
    VOCAL TITULAR: PEREZ, FLAVIO – LUNA, RODOLFO – PIRALI, MARTIN – PILA, EDUARDO – RISSO, LAURA
    VOCAL SUPLENTE:  PEREZ ANDINO, LAUREANO –  BAZZI, ADRIANA –  PERTUSI, ARIANA –  RISSO,MAURICIO
    PILA, JUAN VALENTIN
    REVISOR DE CUENTAS:  PALACIOS, ALICIA –  GARRIDO, ABEL –  REYNOSO, ABEL
    REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE:  GIOIOSA, LUCAS –  REYNOSO, CARLOS –  JURADO POLITO, ANGEL – GARCIA, HUGO –  CANTELI, ALBERTO
    JEFE CUERPO ACTIVO:  TERAN, DANIEL

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