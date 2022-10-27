Nueva Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios

Luego de las elecciones del pasado martes la Asociación Bomberos Voluntarios Las Flores dio a conocer la nómina de integrantes de su nueva Comisión directiva período 2022-2023.
PRESIDENTE: GIOIOSA, ESNELDO
VICE-PRESIDENTE: GIOIOSA, OLGA NOEMI
SECRETARIA: MUTIO, SUSANA
PRO-SECRETARIA: BALERDI, LILIANA
TESORERO: PILA, CARLOS ALBERTO
PRO-TESORERO: DIAZ, ROGELIO
VOCAL TITULAR: PEREZ, FLAVIO – LUNA, RODOLFO – PIRALI, MARTIN – PILA, EDUARDO – RISSO, LAURA
VOCAL SUPLENTE: PEREZ ANDINO, LAUREANO – BAZZI, ADRIANA – PERTUSI, ARIANA – RISSO,MAURICIO
PILA, JUAN VALENTIN
REVISOR DE CUENTAS: PALACIOS, ALICIA – GARRIDO, ABEL – REYNOSO, ABEL
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: GIOIOSA, LUCAS – REYNOSO, CARLOS – JURADO POLITO, ANGEL – GARCIA, HUGO – CANTELI, ALBERTO
JEFE CUERPO ACTIVO: TERAN, DANIEL