Luciana Plini: “No descarto ser candidata a Intendente”

La concejal del bloque Adelante Juntos, Luciana Plini, recientemente electa presidenta de la Unión Cívica Radical de Las Flores -primera mujer en presidir el partido- visitó los estudios de la radio y habló de este nuevo desafío, su trabajo en el Concejo, y la posible candidatura a la intendencia.

“Es una alegría y un orgullo muy grande ser la primera mujer presidente de la UCR. Siempre tenemos la experiencia y el apoyo de los más viejos”, expresó sobre la elección. ”Se charló, me lo sugirieron y por unanimidad me eligieron, destacaron mi trabajo en el concejo, en el comité”, agregó.

Con mucho trabajo de lo privado hasta lo público, Luciana Plini dedica los siete días de la semana a las distintas actividades que le demandan su ocupación profesional y la función pública. “En el concejo hay mucho para hacer, hay que estar todos los días. En la semana charlas con los vecinos, visitas, y el fin de semana me siento a armar los proyectos, porque para el martes a la mañana tienen que entrar”, contó la concejal sobre su vida diaria. “Yo organizo la semana, sino lo hago así no puedo cumplir, me requiere una organización y un orden para poder hacer todo”. En este sentido adelantó que el próximo año dejará dos de sus trabajos privados para dedicarse exclusivamente y más fuertemente al concejo, ya que es el último año en esa función.

Entre las cuestiones partidarias y frente a un año electoral, se habla de ella como posible candidata a intendente, por lo cual expresó, “en nuestro espacio hay nombres que son muy valiosos y que podrían merecer ese cargo, si fuera yo tendría que ser por consenso, y para hacer un trabajo en equipo. No lo descarto pero tendría que ser el que mejor represente a la UCR. Me gusta el trabajo en equipo, me gusta debatir, intercambiar ideas, consensuar…no se puede trabajar solo. Estamos a la espera de la decisión del equipo que tenemos, sea en el espacio que sea, en casa, en el concejo o en la intendencia. Y de ser así, dejaría todo para dedicarme exclusivamente al municipio”.

Luciana Plini, mantiene una excelente relación con los compañeros e incluso con sus opositores y lo atribuye al respeto que se debe tener con el otro “Hay que separar la persona, los valores, las relaciones con sus ideas, es como el fútbol o la religión”. Además resaltó “a uno le pagan un sueldo para cumplir una función y trabajar para el vecino, más allá del color político que tengamos”.