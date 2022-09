REPRESENTANTES EN DEPORTES EN LA FINAL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2022

La Secretaría de Deportes informa la nómina de deportistas que representarán al municipio de Las Flores en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022, que se disputará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata.

Fútbol femenino PCD +17 del Centro de Formación Integral Nº 1 “Mirta Haydée Lemma”: Macarena González, Maritza Larramendi, Rocío Mateos, Malena Ottone, Rocío Díaz, Florencia Allende y Tamara Ziguencio.

Atletismo adaptado: Bautista Merino (Intelectual “A” Sub 16, salto en largo), Santiago Rosas (Visual +17, velocidad 100 metros), Ismael Chacón (lanzamiento de bala Sub 16) y Victoria Castro (PC +17, salto en largo).

Atletismo convencional: Zoe Margarido (lanzamiento de bala de la categoría Sub 16) y Lara Castro (salto triple Sub 16).

Beach Vóley: Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez (Sub 16), y Michela Emma y Malena Pérez (Sub 18).

Caminata (Adultos Mayores): Norma Gopar y Josefina Bettiol.

Bonaerenses en Carrera (Adultos Mayores): María Lidia Garrido y Ricardo Carpinetti.

Fútbol 11 Sub 16 Escolar Abierta del Colegio Católico San Miguel: Jeremías Varela, Tobías Lacoste, Vicente Carricart, Juan Francisco López, Manuel Ríos Centeno, Bautista Dahn, Alfonso Cuburú, Joaquín Ametrano, Stéfano Luciani, Tobías Araujo, Santino Traut, Cruz De Los Heros, Juan Cruz Peyré y Geremías De La Torre.

Fútbol Playa femenino libre Sub 18: Brisa Rebolledo, Agustina María Cabral, Lucía Guzmán, Camila Herrera, Tatiana Arballo, Paula Estefanía Basile, Carla Ibarra y Martina Gallego Addesso.

Futsal Sub 16 Escolar Abierta: Francisco Moyano, Bautista Curutchet, Juan Cruz Urdániz, Facundo Villalba, Martiniano Ferreyra, Austin Pérez Córdoba, Patricio Peñalva y José Gioia.

Patín Artísico: Tatiana Andrés (Libre Tercera “C”, 13 años), Juana García (Libre Segunda “C”, 16 años), Paz Dorronsoro (Libre Cuarta “C”, 13 años), Victoriana Manzo (Sub 13 Libre Quinta “C”) y Martina Maldonado (Sub 16 Cuarta “C”).

Natación PDC: Sol Córdoba (50 metros libre).

Natación: Antonia Palacios (Sub 14, 100 metros mariposa), Martina Arrúa (Sub 16, 100 metros mariposa), Julieta Altuna (Sub 18, 100 metros pecho), Francisco Sandoval (Sub 18, 100 metros libres), Agustín Sandoval (Universitario, 100 metros libres), Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa), Valentina Caputo (Sub 16, 200 metros libres), Agostina Moro (Sub 16, 100 metros pecho) y Juana Paulé (Acuatlón Sub 16).

Padel (Adultos Mayores): Julio y Horacio Etcheverry, y Lilian Varela y Marisa Monreal.

Padel: Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Sub 14), Josefina Quesada y Catalina Cabral (Sub 16), Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16); y Abril Piacentini y Aylén Giacoia (Sub 18).

Fútbol 5 femenino Sub 18 Escolar Abierta: Melina Arrien, Joselina Núñez Sabathié, Macarena Santángelo, Brunela Saavedra, Iara Galli, Malena Ferretti, Zoe Anahí Puente, Julieta Alegre y Milagros Ventureira.

Tenis de mesa: Oriana De Benedetto (Sub 16 no federada), Antonella Risso (Sub 18 libre) e Ignacia Goñi (Universitario).

Vóley femenino Sub 15 Escolar Abierta de la Dante Alighieri: Renata Falasco, Emma Di Tullio, María Del Pilar Murga, Jimena Iacomni, María Luz Mercere, Mía Fernández, Ernestina Rubino, María Emilia Rebainera, Isabel Sánchez y María Emilia Arrambide.

Bonaerenses en carrera: Tomás Juliani (Universitarios), Tiziana Santángelo (Universiarios), Giuliana Elia (Sub 18) y Mateo Reyes Lara (Sub 18)