LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN LA SÉPTIMA FECHA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO

El pasado domingo, en las instalaciones del Club Independiente de Castelli, se llevó a cabo la séptima etapa del torneo “Cuenca del Salado” donde intervino la Escuela Municipal de Ajedrez.

En la oportunidad, los alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes resultados: en Sub 8: 4°) Gino Deluchi. En Sub 10: 2°) Enzo Deluchi y 8°) Tomás Fosco. Sub 12: 5°) Iván Aranda y 11°) Jeremías Schimpf. En Sub 14: 4°) Román Eluchanz, 6°) Tiano Puente, 9°) Bruno Castellá y 14º) Lara Vitale. En Sub 16: 9°) Juan Martín Márquez y 13°) Tobías Ferrari. En Libres: 43°) Mario Orlando.

Cabe destacar que hubo 137 jugadores, entre ellos el GM Carlos García Palermo, 5 MI y 5 MF; separados en tres torneos (hasta 10 años, hasta 14 años y libres). El certamen se lo adjudicó el Maestro internacional (MI) Facundo Pierrot, seguido por el Gran Maestro (GM) Carlos García Palermo y el Maestro Internacional (MI) Leandro Perdomo.

Asimismo, además de los dueños de casa y los florenses, también participaron ajedrecistas de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, San Miguel del Monte, San Vicente, Castelli y Almirante Brown.

La próxima y última fecha, se desarrollará el sábado 29 de octubre en Lanús, donde estará en juego la “Copa Ciudad de Lanús”.