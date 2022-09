Este domingo fecha clave en el fútbol local con el clásico Ferro vs El Taladro

Mañana domingo se juega la fecha 7 del fútbol local de primera división y es clave para definir a los clasificados a la ronda semifinal.

Sin dudas que hay partidos que se destacan por sobre el resto, tal el caso de Asociación Juvenil Barrio Traut vs Juventud Deportiva, ya que ambos tienen chances de clasificar y deben jugar a todo o nada y el clásico local de los últimos años entre Ferro y El Taladro, que si bien El Taladro ya está clasificado, Ferro debe ganar para poder avanzar a semifinales.

Seguramente mucho público se acercará a ambos estadios, aunque el mayor marco se espera en el estadio de los “ferroviarios” por tratarse del enfrentamiento entre los clásicos rivales.

LA FECHA COMPLETA SERÁ:

Estadio CEF 6

Asoc. J. Barrio Traut vs Juventud Deportiva. 14 horas

Juventud Unida vs Atlético Las Flores. 16 horas

Estadio Ferrocarril Roca

El Potrero vs El Hollín. 14 horas

Ferrocarril Roca vs El Taladro. 16 horas