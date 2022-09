Teatro Del Borde presenta “Rhonda”

Teatro del Borde presenta este fin de semana la obra Rhonda de Macarena Trigo y Jimena López.

La obra aborda la historia de Rhonda, una luchadora. Su cuerpo y su mente transcurren entre gimnasios, tatamis y rings. Está programada para no bajar los brazos. Pero, ¿qué pasa cuando el camino hacia el éxito se convierte en un laberinto que paraliza? La batalla más importante no sucede en el cuadrilátero.

Suena la campana. Entramos en la intimidad del vestuario de una luchadora poco antes de su combate. Rhonda está programada para no bajar los brazos, pero en esa intimidad nos abrirá su corazón, bajando la guardia, luchando contra sus fantasmas con las herramientas que la vida le dio: garra, autodeterminación, intuición y pasión.

Este espectáculo nace del deseo de la actriz Jimena López de encarar el unipersonal como género teatral, combinando en una obra propia distintas disciplinas y abordando algunas temáticas del universo femenino que la inquietan. Un trabajo conjunto de la actriz Jimena López y la dramaturga española Macarena Trigo que toma como modelo la figura de Ronda Rousey, ex deportista profesional y primera campeona femenina de UFC.

✿Compañía: Si La Luna

✿AUTORAS: Macarena Trigo – Jimena López

✿ACTRIZ: Jimena López

✿DIRECCIÓN: Diego Recagno

✿FUNCIÓN: SÁBADO 17 A LAS 21 Hs. en el ESPACIO TEATRAL DEL BORDE (B. de Irigoyen 570, Las Flores)

✿PÚBLICO: Adolescentes y adultos.

✿ENTRADA GENERAL: $700

✿ANTICIPADAS: 2 X $1200 (hasta el viernes 16 inclusive).

✿RESERVAS: 2244 47 55 10

El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.