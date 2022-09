Diego Murta, gerente Banco Provincia: “nuestra ciudad es una de las elegidas para los festejos”

En el mes del bicentenario del Banco Provincia, se vienen realizando una gran variedad de acciones semana a semana durante el mes de septiembre para festejar los 200 años con todos los clientes de la banca de la provincia de Buenos Aires. Desde descuentos en compras con la aplicación Cuenta DNI, sorteos, recitales gratuitos hasta -y como en cada cumpleaños- regalar porciones de la Torta Bonaerense a los clientes.

“Nuestra ciudad es una de las tres sucursales elegidas del centro zonal para los festejos, y vamos a estar repartiendo porciones de torta a quienes vengan al banco y a los que pasen por la esquina de Gral. Paz y San Martín”, informó en una entrevista exclusiva para Frecuencia Personal, Diego Murta, gerente del Banco Provincia sucursal Las Flores. El Food track estará en las puertas de la sucursal desde las 11:30 hs hasta las 13:30 hs de hoy repartiendo porciones de torta que vienen en un packaging muy lindo, de forma individual.

El “Festival 200” como denominaron a los festejos de este año, incluye –desde la semana pasada- descuentos en los comercios miércoles y jueves, créditos hasta fin de mes, “es para acercarse y ver los beneficios que tenemos. Ahora es sin turno y se pueden acercar en cualquier momento”, comentó el responsable del banco, “soy un gerente de puertas abiertas, estamos siempre a disposición para todos los que quieran acercarse”.

Con un año en la gerencia en nuestra ciudad, Diego Murta, expresó su conformidad y alegría de trabajar en Las Flores, “la gente me ha sorprendido, el grupo de trabajo es muy particular, por la atención y calidad que tiene, y yo tengo una forma de gerenciar con atención a todo el público, me satisface y me gusta estar al servicio”.