JUEGOS BONAERENSES: NUEVE NADADORES NOS REPRESENTARÁN EN LA FINAL PROVINCIAL

La Secretaría de Deportes informa que ayer, en la pileta climatizada Municipal “Hugo Mauro”, se llevó a cabo la fase regional de natación y acuatlón correspondiente a la Región XII de los Juegos Bonaerenses 2022.

En la oportunidad, obtuvieron el pasaporte para disputar la final provincial, que se realizará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata, los siguientes deportistas florenses: Antonia Palacios (Sub 14, 100 metros mariposa), Martina Arrúa (Sub 16, 100 metros mariposa), Julieta Altuna (Sub 18, 100 metros pecho), Francisco Sandoval (Sub 18, 100 metros libres), Agustín Sandoval (Universitario, 100 metros libres), Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa), Valentina Caputo (Sub 16, 200 metros libres), Agostina Moro (Sub 16, 100 metros pecho) y Juana Paulé (Acuatlón Sub 16, 400 metros libre y 3.000 metros de pedestrismo en el Parque Plaza Montero).