AJEDREZ: DESTACADA ACTUACIÓN DE ELUCHANZ, MONTES DE OCA Y PUENTE 

Román Eluchanz, Gonzalo Montes de Oca y Tiano Puente, al clasificar segundo, cuarto y séptimo, respectivamente, en la categoría Sub 15 donde hubo 41 inscriptos, fueron los florenses de la Escuela Municipal de Ajedrez que se destacaron en la sexta etapa del Gran Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires que se realizó el pasado domingo 14 en la Escuela Técnica de la localidad de 25 de Mayo.

Asimismo, los demás alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: en Sub 8 (24 jugadores): 21º) Gino Deluchi. Sub 10 (34 ajedrecistas): 11º) Enzo Deluchi y 13º) Tomás Fosco. Sub 12 (35): 11º) Jeremías Shimps, 15º) Máximo Stuer, 23º) Simón Arce y 28º) Iván Aranda. Sub 15 (41): 18º) Bruno Castellá y 23º) Tobías Ferrari.

El próximo encuentro será el domingo 11 de septiembre en Lamadrid.

Por otro lado, el domingo 28 de agosto a partir de las 10 horas en el Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner”, tendrá lugar la quinta fecha del campeonato Cuenca del Salado con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez.

Se empleará el sistema suizo a siete rondas de quince minutos por jugador, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Libres, Universitarios y Seniors.