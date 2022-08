Mucha actividad deportiva este fin de semana

La Secretaría de Deportes informa que este fin de semana será especial, debido a la variedad de eventos donde se aguarda el arribó de un número muy importante de deportistas que además tendrán la oportunidad de apreciar los diferentes espacios públicos perfectamente acondicionados con el objetivo que sean disfrutado por la comunidad y a su vez que los turistas se lleven una excelente imagen de Las Flores.

Mañana y el domingo, a partir de las 9 horas, la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero será epicentro de la primera fecha del campeonato provincial de velocidad y regatas promocionales, organizada por Canotaje Las Flores y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).

El cronograma de regatas incluirá pruebas en pistas de 200 y 500 metros; competencias en embarcaciones K1, K2, K4, C1 y 4,30 metros, y también carreras de Paracanotaje.

Por otro lado, la Agrupación Florense de Ciclismo llevará a cabo el domingo un interesante programa y clasificatorio de los Juegos Nacionales Evita en la Pista Municipal, con la fiscalización de la Federación Olavarría Centro.

La jornada se iniciará a las 9 horas con la carrera de Mayores, continuando de la siguiente manera: 9.30 hs. Menores; 10.30 hs. Mater “E” y “D” y Damas con opción a la “D”; 11.30 hs. Master “C”; 12.30 hs. Master “B”; 13.30 hs. y 14.15 hs. Selectivo Juegos Nacionales Evita de las categorías 2006/2007 y 2008/2009, caballeros y damas, respectivamente, clasificando tres pedalistas por división; y a las 15.30 horas se vendrá la culminación con Elite y Sub 23, Elite 1, Master “A” y Juniors.

A todo esto, se suma la quinta edición del regional de Padel en varios complejos (hoy, mañana y el domingo).

El fin de semana la segunda fecha de los torneos oficiales Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 25, Primera División y Femenino que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores; el domingo la segunda jornada del campeonato de Fútbol Agrario en Villa Pardo y el inicio del certamen de Fútbol Senior en el predio del Club El Hollín.

Como cierre, el lunes en Rosas se desarrollará a partir de las 11 horas una competencia de Mountain Bike contrarreloj por equipos (cuarteta), sobre un circuito de 40 Km. (una vuelta), organizada por la Agrupación MTB Las Flores.