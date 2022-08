Deportes: importante presencia de florenses en diferentes competencias

IMPORTANTE PRESENCIA DE FLORENSES EN LA MEDIA MARATÓN DE AZUL

Romina Soria (1h39m36seg) y Emiliano Civale (1h24m10seg), al ocupar la cuarta ubicación en la prueba general de 21 Km. en las categorías damas y caballeros, respectivamente, fueron los atletas de nuestra ciudad mejores ubicados en la Media Maratón que se llevó a cabo el pasado domingo en el Parador Municipal de Boca de las Sierras de Azul, organizada en forma conjunta por Indoor Spinning Eventos y FGA Entrenamiento.

Con respecto a los demás florenses, las posiciones alcanzadas en 21 Km. fueron las siguientes: de 35 a 39 años: 1º) Romina Soria, 2º) Elsa López (1h43m12seg), 6º) Alejandra Pirali (1h59m32seg), 7º) Julieta Acosta (2h17m52seg) y 8º) Mariágeles Pighini (2h17m52seg). De 35 a 39 años: 1º) Emiliano Civale, 2º) Aldo Salvatierra (1h25m49seg), 4º) Gabriel Cepeda (1h28m31seg), 5º) David Maciel (1h28m36seg), 12º) Abel Guaresti (1h44m21seg) y 16º) Juan Pablo Muñoz (1h50m38seg). De 50 a 54 años: 1º) Diego Andino (1h28m26seg). De 40 a 44 años: 2º) Martín Pirali (1h24m42seg), 3º) Gustavo Rotela (1h28m15seg), 5º) Matías Maldonado (1h32m28seg) y 15º) Diego Risso (1h47m09seg). De 30 a 34 años: 3º) Nicolás Chiodini (1h44m17seg), 4º) Jonatan Suárez (1h51m53seg) y 8º) Hugo “Toti” Lorenzo (2h01m58seg). De 20 a 29 años: 2º) Leandro Buttiler (1h48m26seg). De 60 a 64 años: 8º) Eduardo Franco (2h10m23seg).

Por otro lado, en la competencia de 10 Km., de 70 años en adelante: 1º) Ricardo “Piojo” Carpinetti (52m49seg). De 40 a 44 años: 5º) Gisela Morales (55m55seg) y 11º) Mauricio Redolatti (52m46seg). De 45 a 49 años: 3º) María Laura Ribas (56m36seg) y 6º) Walter Javier “Condorito” Dierickx (52m). De 30 a 34 años: 4º) Karen Alvarenga (57m35seg). De 50 a 54 años: 5º) María Fernanda Avaca (1h06m24seg). De 35 a 39 años: 15º) Eduardo Esteban Mange (1h05m23seg).

Por último, Omar Fleites se adjudicó la carrera de 5 Km., reservada para la categoría de 60 a 69 años, empleando 24m34seg.

La Secretaría de Deportes felicita al numeroso grupo de atletas que una vez más tuvieron un gran desempeño.

FUTBOL FEMENINO: LAS FLORES SE AJDUDICÓ LA REGIÓN XXI DE LA COPA BUENOS AIRES

La Secretaría de Deportes informa que los conjuntos femeninos Sub 14 y Sub 16 de Las Flores se consagraron campeones de futsal de la Región XXI, en el marco de la “Copa Buenos Aires” que se llevó a cabo el miércoles en Azul y de esta manera accedieron a la próxima fase del clasificatorio para ocupar una plaza en los Juegos Nacionales Evita.

El Sub 14 venció 5 a 0 a 25 de Mayo con goles de Cielo Santillán (2), Mía Bazzi, Valentina Franco y Jazmín Ibarra y en la final derrotó 1 a 0 a Olavarría con anotación de Mía Bazzi. Por su parte, el elenco Sub 16 le ganó 6 a 0 al conjunto de 25 de Mayo con tantos de Iara Galli (2), Alba Caminos (2), Oriana Caputo y Albertina Álvarez, y en la final se impuso 1 a 0 sobre Olavarría con anotación de Albertina Álvarez.

Por otro lado, durante la semana los equipos de vóley Sub 15 femenino, básquet masculino Sub 15 y Sub 17, beach vóley Sub 14 femenino, y básquet 3×3 Sub 16 masculino, a pesar del esfuerzo y buen desempeño no lograron pasar la siguiente instancia.

LAS FLORES BÁSQUET INTERVINO EN EL CUADRANGULAR “COPA DE ORO” U17

El domingo 31 de julio en las instalaciones del Club Estudiantes de Olavarría se desarrolló el cuadrangular Final “Copa de Oro” de la categoría U17, correspondiente al torneo Apertura de Básquet que organiza la Asociación de Olavarría.

El elenco de Las Flores Básquet, luego de clasificar cuarto en la fase regular, enfrentó en semifinales a los dueños de casa (primeros en el grupo), quienes llevaron la delantera en el tanteador desde el inicio, manteniendo una diferencia que iba de 7 a 11 puntos durante prácticamente los tres primeros períodos. Promediando el último cuarto, Estudiantes impuso todo su juego, finalizando el encuentro 74 a 49.

Luego, los dirigidos por los profesores Pablo Roncoli, Santiago Renzella y Esteban Loviso se midieron por el tercer puesto con Racing de Olavarría.

El resultado fue 61 a 58 a favor de “El Chaira”, en el marco de un partido muy duro con protagonismo de los florenses, estando al frente en el marcador durante los primeros 3 cuartos. Pero el cansancio se comenzó a sentir fundamentalmente en la actitud defensiva, lo que permitió el crecimiento de los olavarrienses, quienes sobre mitad del último período pudieron revertir el resultado.

De todas maneras, el rendimiento de este equipo a lo largo de todo el torneo fue espectacular, manteniéndose siempre en posiciones altas que le permitieron convertirse en uno de los cuatro mejores del campeonato.

El plantel dirigido técnicamente por el entrenador Pablo Roncoli, acompañado por el preparador físico Santiago Renzella y el Prof. Esteban Loviso, estuvo conformado por: Blas Dechamps, Stéfano Gil, Matías Cáceres, Mateo Reyes Lara, Enzo Mele, Vicente, Laría, Thiago Lozano y Dylan Monstastruc.

Para destacar también, en el arbitraje estuvo presente Nicolás Loviso Aristegui, conformando la terna que estuvo a cargo de las acciones por el tercer y cuarto lugar y también en la final. Debemos consignar que desde hace un tiempo, el florense forma parte del Colegio de Árbitros de la ciudad de Olavarría.

Continuando con la actividad, el inicio del Torneo Clausura estaría programado para el 20 de Agosto, oportunidad en que Las Flores recibirán a El Fortín de Olavarría en el gimnasio del Centro de Educación Física Nº 6.