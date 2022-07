Ramón Canosa: “Rescato el trabajo de Gelené en el municipio para sortear esta tormenta y creo que lo está haciendo muy bien”

En tiempos de búsqueda de candidatos, ya pensando en las elecciones del 2023, con nombres que surgen en todos los espacios políticos, también el ex intendente escribano Ramón Canosa, camina y recorre distintos lugares. Hoy estuvo en comunicación con Frecuencia Personal, hablando sobre la actualidad del país, y como ve la situación particular en Las Flores.

Trabajando desde hace algunos meses en la 5ta. Sección electoral, Ramón Canosa está abocado “al armado territorial de esta sección, recorriendo los 27 distritos, buscando los mejores candidatos, abriendo locales. Se esta haciendo un buen trabajo”, dijo. Siempre acompañando a Cristian Ritondo, candidato del Pro a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Muy de acuerdo con las PASO -en caso de tener que competir en alguna interna frente a la UCR-, ya que “competir es bueno, en el mismo partido incluso si tenemos distintas ideas, las PASO cuando se le da utilidad sirve para que la gente pueda elegir bien a sus candidatos”, expresó. “En el Pro -informó el ex intendente- está la candidatura de Cristian (Ritondo), también Diego Santilli, Javier Iguacel, y el que surja ahí competirá con el candidato de la UCR seguramente y después se enfrentará con el FdT”.

Sobre la situación económica y social actual, Canosa dijo que hay que tener responsabilidad tanto oposición como oficialismo para poder sacar el país adelante. “Lo que está pasando no va a ser a propósito, creo que el gobierno ha tomado medidas erróneas pero no hay que acusarlo, al contrario hay que ver la salida y ayudar”.

Particularmente en Las Flores y sobre la gestión de Alberto Gelené, el ex intendente tuvo palabras de apoyo hacia el funcionario del frente de todos, hay que estar para tomar decisiones, el Estado no es una empresa, no son acciones son personas y hay que tomar medidas que afectan a personas, “Las Flores está bien, Alberto hace una buena gestión. Hay contención social de los ciudadanos florenses que lo necesitan, seguridad, responsabilidad y trabajo”. Además apoyó todo lo que se ve hecho en la ciudad, como las nuevas luminarias y la obra de la avenida Cruz Marqués.

Y en cambio, pese a estar de acuerdo con el trabajo de la oposición, sobre la reciente critica del Frente Adelante – Juntos por las no comunicaciones oficiales de un acto junto al presidente de la nación, Canosa se pronunció claramente en desacuerdo, “La oposición creo que está bien, me gusta una oposición constructiva, pero cuestionar si el intendente se muestra o no con el presidente no es necesario. En esta época de crisis hay que acompañar más que cuestionar o criticar, y hay que tratar de que salgamos todos adelante, porque un país, una provincia y una ciudad que no funciona no le conviene a nadie”.

Y finalmente remarcó todo lo que se realiza desde el ejecutivo, “yo rescato el trabajo de Gelené en el municipio, que están haciendo junto con su equipo todo lo posible para sortear esta tormenta y creo que la están sorteando muy bien”.