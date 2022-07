AJEDREZ: PRIMER PUESTO PARA ROMÁN ELUCHANS EN GRAL. BELGRANO

La Secretaría de Deportes informa que Román Eluchans se adjudicó la cuarta etapa del Gran Prix de Ajedrez Cuenca del Salado, exclusivo para la categoría Sub 14, que se desarrolló el domingo 3 de julio en General Belgrano con la participación de 75 aficionados al juego ciencia, entre ellos 12 florenses.

En la oportunidad los alumnos de la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: en Sub 10: 4º) Benjamín Sánchez. Sub 12: 3º) Simón Arce, 6º) Jeremías Shimps y 8º) Iván Aranda. Sub 14: 3º) Tiano Puente, 8º) Bruno Castellá, 12º) Iara Llamas y 16º) Samuel Marcus. Sub 16: 6º) Tobías Ferrari. Libre: 12º) Néstor Orlando y 18º) Mario Orlando.

La próxima fecha está pactada para el mes de agosto en Las Flores.