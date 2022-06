Clasificados al regional de Juegos Bonaerenses 2022: Deporte y Cultura

La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2022.

Cabe destacar que los últimos clasificados son: en beach vóley, Agustín Grau y Mateo Risso (Sub 18) y Angelina Tafura y María del Pilar Murga (Sub 14).

Handball escolar abierta: San Miguel (Sub 18): Sol Manzo, Francisca Weiss, Abril Zurro, Cecilia De Irureta, Francisca Abraham, Victoria Abraham, Isabel Saavedra, Sofía Urdániz y Celina Guerendiain. Dante Alighieri (Sub 18): Martiniano Urbina, Agustín Giosa, Mateo Reyes Lara, Juan Ignacio Testani, Agustín Fernández, Valentín Fernández, Maximiliano Canova, Bautista Campos, Tomás Izarriaga, Valentino Suriano, Santiago Sánchez y Luca Loray.

Fútbol 5 femenino Sub 18, Escuela Normal: Melina Arrién, Joselina Núñez Sabathié, Macarena Santángelo, Brunela Saavedra, Iara Galli, Malena Ferretti, Zoe Puente, Agustina Cabral, Julieta Alegre y Milagros Ventureira.

Fútbol Playa Sub 14: Baltazar Álvarez, Valentín Odera Boetto, Valentín Valdés, Valentín Bianchini, Julián Porcel, Nicolás Palacios Altamirano, Laureano Lamas, Lionel Cabrera, Owen Siraco, Serafín Silva, Mirko Martínez y Thiago Lizaso. Sub 16: José Gioia, Francisco Moyano, Martiniano Ferreyra, Austín Pérez Córdoba, Juan Cruz Urdániz, Patricio Peñalva, Facundo Villalba, Martiniano D’Ambrosio, Ciro Bugatti, Bautista Curutchet y Thiago Patronelli. Sub 18: Rafael Ríos Centeno, Julián Cabral. Gonzalo Machi, Santino Risso, Santiago Loustau, Francisco D’Agostino, Lucas Arrambide, Gaspar Gutiérrez, Francisco Laborde, Valentino Gavazza y Faustino Cejas. Sub 18 femenino: Brisa Rebolledo, Agustina Cabral, Macarena Santángelo, Lucía Guzmán, Camila Herrera, Iara Galli, Tatiana Arballo, Paola Basile, Carla Ibarra y Malena Ferretti.

Futsal escolar abierta Sub 14 Dante Alighieri: Juan Francisco Di Tullio, Oliverio Dobles, Cosentino Basile, Santiago Pardo, Rocco Lemma, Félix Córdoba, Pedro Stuer, Benicio Risso Gavazza y Fauto Maucouvert. Escuela Normal (Sub 16): José Gioia, Francisco Moyano, Juan Cruz Urdániz, Austín Pérez Córdoba, Patricio Peñalva, Facundo Villalba, Ciro Bugatti, Bautista Curutchet, Thiago Patronelli, Martiniano D’Ambrosio y Martiniano Ferreyra. Dante Alighieri (Sub 18) Juan Ignacio Testani, Valentín Fernández, Agustín Fernández, Maximiliano Canova, Santiago Sánchez, Tomás Izarriaga, Mato Reyes Lara, Luca Loray, Bautista Campos y Valentino Suriano.

Tenis: Rosario Peralta (Sub 16), Leonel Vladimir y Laureano Gómez (Sub 14 dobles) y Juan Ignacio Caputo (Sub 14).

Padel: Aylén Giacoia y Abril Piacentini (Sub 18), Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Sub 14), Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16).

Clasificados de la etapa local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2022:

En la sala del Teatro Español con el desarrollo de las disciplinas Danzas Folklóricas, Tango y Malambo, se puso punto final a esta instancia, por lo que los ganadores y ganadoras se aseguraron el pase a la competencia regional.

Las actividades habían dado comienzo el martes, en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura. Allí, quienes alcanzaron su clasificación en primer lugar fueron: Valentina Franco en Pintura Sub 15, María Sol Campos en Pintura PCD, Camila Ribas en Dibujo PCD, Elena Pérez en Fotografía Adultos Mayores, Pablo González en Fotografía PCD, Sofía Noguera, Cocineros Bonaerenses Plato Principal Sub 15 e Inés Rodicio, Cocineros Bonaerenses Plato principal.

Los jurados fueron Pablo Sabareso y Enzo Paoletti en Fotografía; y en Plástica y Dibujo las docentes Victoria Di Martino y Paloma Calabria.

El miércoles, en la misma sala de Cultura, se compitió en Solista Vocal, Rock, Freestyle Rap. Pasaron a la siguiente instancia regional: Milagros Cardarelli en Solista Vocal Sub 15, Paola Crego en Solista Vocal Sub 18, Agustín Medrano en Solista Vocal PCD, José Luis Maldonado en Solista Vocal Adultos, Felipe Batiz en Freestyle Rap Universitario y Milagros Couzelo, Justina Caputo, Sofía Gargoloff y Domiku Silva en Música Rock Juveniles.

Los jurados fueron Barbie Pascual y Salin Abraham.

El jueves se cerró la actividad clasificatoria y en Tango Adultos Mayores María Isabel De Meo y Jorge Marcote pasaron a la etapa regional, como así también en Danza Folklorica PCD Adriana Condorí y Tomás Rodríguez.

En Danza Folklórica Adultos Mayores, Berta Carzusa y Domingo Risso; Danza Folklórica Sub 15 Morena Rosas y Cesáreo Santiago; Danza Folklórica Sub 18, Josefina Mauncouvert y Agustín Loyarte; Malambo Sub 15, Morena Rosas y en Malambo Sub 18 Mariano Hourcade.

El Jurado de estas disciplinas fue el profesor Jorge Caballero de Ensenada.

Para la etapa regional de Teatro, que se disputará en la ciudad de Tapalqué en el mes de agosto próximo, clasificaron Eva María Hijano y Ricardo Catabbi.