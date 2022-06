Comenzó la etapa local deportiva juvenil de los Juegos Bonaerenses 2022

La Secretaría de Deportes comunica que se puso en marcha la fase distrital deportiva juvenil de los Juegos Bonaerenses 2022.

Hasta el momento, los clasificados al regional son: el viernes 27 de mayo en la Pileta los 40 y en Beach Vóley: Francisco Moyano y Francesco Repetto (Sub 16 libre), Anastasia Gutiérrez y Kiara Lamas (Sub 16 libre), Michela Emma y Malena Pérez (Sub 18 libre), y Carola Artola y Mayra Saldías (Universitario libre). El viernes 10 de junio se juegan las finales entre Matero Risso y Agustín Grau vs. Stéfano Gil y Enzo Mele (Sub 18 libre); y Angelina Tafura y María Pilar Murga vs. Elena Lencina y María Clara Abaham (Sub 14 libre).

El martes 31 de mayo, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en Tenis de Mesa: Héctor Rodríguez (Sub 14 no federados), Oriana De Benedetto (Sub 16 no federados), Michela Emma (Sub 18 libre), Ignacia Goñi (Universitario Libre), Agustín Grau (Sub 18 libre) y Williams Rodríguez (Sub 16 no federados). En Fútbol Tenis: Rafael Ríos Centeno y Gonzalo Machi (Sub 18 libre).

El miércoles 1º de junio, en el gimnasio del Centro de Educación Física Nº 6, en Básquet 3×3: Belén Santillán, Alina Kessler, Fiorella Piazza y Angelina Redolatti (Sub 18 libre). Vicente Testani, Valentino Bulzomi, Vicente Laría y Dylan Montastruc (Sub 16 libre). Stéfano Gil, Matías Cáceres, Thiago Lozano y Enzo Mele (Sub 18 libre). Básquet: Belén Santillán, Oriana De Benedetto, Fiorella Piazza, Manuela Fernández, Josefina Maucouvert, Alina Kessler, Olivia Loyza y Abril Lapose (Sub 17 Escolar Abierta). Blas Dechamps, Enzo Mele, Francesco Repetto, Matías Cáceres, Stéfano Gil, Thiago Lozano, Vicente Laría, Dylan Montastruc y Francisco Moyano (Sub 17 Copa Buenos Aires Libre). Jonás Luján, Mateo Griffiths, Valentino Bulzomi, Nahuel Mendoza Torres, Vicente Testani, Valentino Lagano, Santino Rodríguez y Agustín Mateos (Sub 15 Copa Buenos Aires Libre).

El jueves 2, en el natatorio climatizado Municipal “Néstor Kirchner”, en Sub 14 no Federados: Luca Branchesi (100 m. espalda), Felipe Dahn (100 libre), Guido Goñi (100 m. pecho), Tiziana Amendolare (100 m. libre), Catalina Bonnefón (100 m. pecho), Helena Lecona (50 m. libre), Delfina Antonelli Gigena (200 m. libre), Antonia Palacios (100 m. mariposa) y Florencia Farfal (100 m. espalda). Sub 16 no Federados: Dylan Bátiz (50 m. libre), Candelaria Cabral (100 m. espalda), Juana Paulé (100 m. libre), Valentina Caputo (200 m. libre), Agostina Moro (100 m. pecho) y Rosario Peralta (50 m. libre). Sub 18 no Federados: Francisco Sandoval (100 m. libre), Luciano Montes de Oca (50 m. libre), Julieta Altuna (100 m. pecho) y Jaqueline Zalazar (50 m. libre). Universitario libre: Camila Cabral (100 m. mariposa) y Agustín Sandoval (100 m. libre). En Acuatlón: Juana Paulé (Sub 16 libre), Julieta Altuna (Sub 18 libre), Francisco Sandoval (Sub 18 libre), Camila Cabral (Universitario libre) y Agustín Sandoval (Universitario libre).

También el jueves, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en Ajedrez accedieron a la próxima instancia: Iara Llamas Gonzáles, Román Eluchans (Sub 14), Maitena Pardo, Gonzalo Montes de Oca (Sub 16) y Juan Estaban Díaz (Sub 18).

Cabe destacar que el lunes 30 de mayo, en el estadio del Centro de Educación Física Nº 6, se desarrollaron los certámenes de atletismo convencional y adaptado, pero aún restan definir las clasificaciones porque varios competidores se impusieron en diferentes especialidades y deberán optar.

La actividad continuará el lunes 6 de junio, a partir de las 9.30 horas el complejo El Terreno, con Padel Sub16 (masculino y femenino) y Sub18 (femenino).