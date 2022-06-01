Actos por el “Dia del Bombero Voluntario”

Este jueves 2 se celebra el “Dia Nacional del Bombero Voluntario” y desde la Asociación se nos ha informado la actividad programada para celebrar tan importante fecha.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
8:00 HS. TOQUE DE SIRENA Y CONCENTRACION DEL PERSONAL EN EL CUARTEL.
8:30 HS. FORMACION DEL PERSONAL DEL CUERPO ACTIVO.
1) IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL.
2) HIMNO NACIONAL ARGENTINO.
3) COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN MONUMENTO AL BOMBERO.
4) MINUTO DE SILENCIO PARA LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACION, BOMBEROS
Y MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA FALLECIDOS.
5) CAMBIO DE ABANDERADO Y ESCOLTA.
6) ENTREGA DE GRADOS JERARQUICOS Y ESTRELLA POR AÑO DE SERVICIO.
7) PALABRAS ALUSIVAS AL DIA DE LA FECHA.
8) DESCONCENTRACION.
9) AL FINALIZAR EL ACTO, DESAYUNO PARA EL CUERPO ACTIVO, CUERPO DE
RESERVA Y AUTORIDADES.
9:30 HS. A 10:30 HS. INVITACION CON VISITAS GUIADAS A RECORRER LAS
INSTALACIONES DEL CUARTEL Y DE 14 HS. EN ADELANTE.
10:45 HS. ACTO EN CEMENTERIO LOCAL.
1) COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN LA CRUZ CENTRAL EN MEMORIA DE
FUNDADORES, BOMBEROS Y MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA FALLECIDOS.
11:15 HS. VISITA AL INTENDENTE MUNICIPAL Y COLOCACION DE OFRENDA FLORAL
AL MONUMENTO DEL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Y MATORRAS.
LUEGO DEL MUNICIPIO, RECORRIDA POR LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD.