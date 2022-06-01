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    Actos por el “Dia del Bombero Voluntario”

    Este jueves 2 se celebra el “Dia Nacional del Bombero Voluntario” y desde la Asociación se nos ha informado la actividad programada para celebrar tan importante fecha.

    PROGRAMA DE ACTIVIDADES
     8:00 HS. TOQUE DE SIRENA Y CONCENTRACION DEL PERSONAL EN EL CUARTEL.
     8:30 HS. FORMACION DEL PERSONAL DEL CUERPO ACTIVO.
     1) IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL.
     2) HIMNO NACIONAL ARGENTINO.
     3) COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN MONUMENTO AL BOMBERO.
     4) MINUTO DE SILENCIO PARA LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACION, BOMBEROS
    Y MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA FALLECIDOS.
     5) CAMBIO DE ABANDERADO Y ESCOLTA.
     6) ENTREGA DE GRADOS JERARQUICOS Y ESTRELLA POR AÑO DE SERVICIO.
     7) PALABRAS ALUSIVAS AL DIA DE LA FECHA.
     8) DESCONCENTRACION.
     9) AL FINALIZAR EL ACTO, DESAYUNO PARA EL CUERPO ACTIVO, CUERPO DE
    RESERVA Y AUTORIDADES.
     9:30 HS. A 10:30 HS. INVITACION CON VISITAS GUIADAS A RECORRER LAS
    INSTALACIONES DEL CUARTEL Y DE 14 HS. EN ADELANTE.
     10:45 HS. ACTO EN CEMENTERIO LOCAL.
     1) COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN LA CRUZ CENTRAL EN MEMORIA DE
    FUNDADORES, BOMBEROS Y MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA FALLECIDOS.
     11:15 HS. VISITA AL INTENDENTE MUNICIPAL Y COLOCACION DE OFRENDA FLORAL
    AL MONUMENTO DEL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Y MATORRAS.
     LUEGO DEL MUNICIPIO, RECORRIDA POR LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD.

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