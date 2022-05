Muy buen nivel en la 3ra etapa del Gran Prix de Ajedrez

Con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, se desarrolló el pasado domingo en la sede del Club Juventud Deportiva la tercera fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde participaron 159 ajedrecistas que representaron 18 ciudades, entre ellos los Maestros Fide (MF) Sergio Arambel (Olavarría) y María José Campos (Avellaneda), quien estará representando a Argentina en las Olimpíadas del juego ciencia, a disputarse en la Republica de India en agosto de este año.

Una vez más y como es habitual, el municipio estuvo presente a la hora de colaborar, fortaleciendo de esta manera cada actividad deportiva, presenciando el evento en este caso el intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein; y el secretario de Deportes, Prof. Fernando Muñiz.

En lo que se refiere a la competencia, los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Genaro Dángelo (Bragado, Sub 8), Bautista Godoy (Azul, Sub 10), Benjamín Pavón (Junín, Sub 12), Román Roche (La Madrid, Sub 15), Augusto Araña (Olavarría, Sub 18) y María José Campos (Avellaneda, Libre).

Por otro lado, los alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: en Sub 10 (20 jugadores): 5º) Enzo Deluchi, 14º) León Lómez y 18º) Tomás Fosco (Las Flores). Sub 12 (26 inscriptos): 17º) Jonás Bastién, 18º) Iván Aranda y 20º) Maximiliano Stuer. Sub 15 (41 participantes): 6º) Gonzalo Montes de Oca, 9º) Román Eluchans, 12º) Tiano Puente, 15º) Lautaro Duarte, 21º) Santiago Rodríguez, 24°) Bautista Dahn, 27°) Juan Martín Márquez, 35°) Iara Llamas González (Las Flores) y 36°) Tobías Ferrari. Libres (43 ajedrecistas): 33°) Ana Laura Orlando, 35°) Fermín Farías y 43°) Rocío Orlando.

La Secretaría de Deportes agradece al Club Juventud Deportiva por ceder las instalaciones y al Centro Educativo para la Producción Total N° 37 de Rosas por el préstamo de los tablones.