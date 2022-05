Hantavirus, en 2022 ya van 11 casos en la región

La bioquímica a cargo de ese organismo provincial explicó que a mediados del pasado mes de abril se confirmó el caso de un azuleño de 47 años que falleció de Hantavirus y contó: “El hombre era transportista de cereales y nosotros realizamos la tarea habitual de inspección de los lugares de probable contagio. Primero se inspeccionó su vivienda particular que se encontraba en excelentes condiciones de limpieza e higiene. Y luego el lugar donde pasaba algunas horas de sus días cuando no le tocaba viajar, en una empresa que está en la ruta tres, donde la inspección reveló buenas condiciones de limpieza y no se consideró como un probable sitio de riesgo”.