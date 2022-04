Pequeñas y medianas industrias molineras salieron a cuestionar al Gobierno tras recibir millonaria multa e irán a la justicia

APYMIRA, entidad que nuclea a las pequeñas y medianas industrias molineras, cuestionó las sanciones de la Secretaría de Comercio Interior, anticipó que recurrirá a la Justicia y lamentó la intención de “demonizar” al sector



A través de un comunicado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) remarcó su malestar al puntualizar que “fue notificada de la Resolución 332/2022 dictada por el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, en la cual se ha condenado a esta entidad a abonar una multa millonaria sin fundamento jurídico razonado que la sustente” y anticipó que “irá a la justicia”



La entidad afirmó que “esta Resolución se remonta a actuaciones administrativas del año 2015 en la que se cuestionara la fusión de MOLINOS CAÑUELAS con las plantas de molienda de CARGILL, así como un supuesto acuerdo de precios imputado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia suscripto entre firmas harineras”.



“En primer lugar, queremos dejar absolutamente claro que APYMIMRA resulta ser totalmente ajena a estos dos hechos que se le imputaron en la resolución y por ello, sin perjuicio de las defensas jurídicas que serán oportunamente articuladas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, queremos hacer expresa la denuncia del abuso de autoridad por el desvío incurrido que responde a otros intereses y del que somos víctimas la producción e industria afectando las fuentes de trabajo y la economía de los pueblos”, precisó.



Y agregó que “la resolución, por un lado, sanciona la posición dominante de MOLINOS CAÑUELAS, pero en ningún momento ordena retrotraer la fusión de MOLINOS CAÑUELAS con CARGILL, mostrando el verdadero propósito de esta resolución que es perseguir a los productores de harina”, a la vez que enfatizó que “esta resolución constituye una clara maniobra de abuso de poder, la cual se enmarca en un contexto en que la Secretaría de Comercio Interior intenta intervenir el mercado de trigo. No existe ninguna razonabilidad en sancionar a APYMIMRA por hechos en los que no participó”.



“Nuestra asociación no fija el precio de la harina; simplemente hace uso de sus facultades para representar a las PyMEs y productores del interior del país, que son los impulsores del agregado de valor y constituyen la principal fuente de empleo de las ciudades en donde están radicados”, subrayó la APYMIRA.



“Nos entristece pensar que desde la Secretaría se busque demonizar a este sector para distraer a la sociedad de su inhabilidad para resolver la escalada de precios. Debido a ello, reiteramos lo que ya venimos informando a la sociedad. La harina tiene una incidencia marginal en el precio del pan, y es por eso, que iniciativas como el Fondo del Trigo, que buscan intervenir el mercado, son ineficaces y a los molinos pyme nos ponen en alto riesgo”, resaltó.



El comunicado sostuvo además que “es claro que cuando no se pueden resolver los problemas propios, surge la tendencia de ponerlos en cabeza de terceros. Pero echar culpas nunca resolvió ningún problema, y mucho menos temáticas de carácter complejo, crónico y multicausal como es el aumento sostenido de precios”.



“Lamentamos este ataque a la industria, más aún cuando este ataque se da a días de que las entidades fuimos convocadas al diálogo. Sin embargo, como lo venimos expresando desde siempre, estaremos dispuestas a sentarnos en la mesa de trabajo para seguir buscando las mejores soluciones para los argentinos y para el sector Molinero”, completó el texto.