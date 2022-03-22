Nueva comisión directiva de LALCEC

Hoy se informó oficialmente sobre la renovación de la COMISIÓN DIRECTIVA DE LALCEC LAS FLORES en asamblea de Diciembre pasado y quedando constituida de la siguiente manera:
PRESIDENTE BRAHIN MARIA DEL CARMEN
VICEPRESIDENTE ALONSO ANA MARIA
SECRETARIA ARCE MARIA LAURA
PROSECRETARIA ALVAREZ DELIA ANGELICA
TESORERA PILATTI MARTA
PROTESORERA JIMENEZ PATRICIA
PRIMER VOCAL TITULAR QUILEZ MARIA SILVIA
SEGUNDO VOCAL TITULAR MENDIONDO GRACIELA
TERCER VOCAL TITULAR SEGURA ANA MARIA
PRIMER VOCAL SUPLENTE CUMBA SUSANA ALICIA
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE BRION CRISTINA
TERCER VOCAL SUPLENTE DI TULLIO MARIA DEL CARMEN
REVISORA DE CUENTAS TIT TOLEDOCHIPI ALICIA
REVISORA DE CUENTAS TIT RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ
REVISORA DE CUENTAS SUP CANDINA MARIA BEATRIZ
REVISORA DE CUENTAS SUP GARCIA OLGA
SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION TERAN NORMA