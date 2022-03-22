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    Nueva comisión directiva de LALCEC

    Hoy se informó oficialmente sobre la renovación de la COMISIÓN DIRECTIVA DE LALCEC LAS FLORES en asamblea de Diciembre pasado y quedando constituida de la siguiente manera:
    PRESIDENTE                             BRAHIN MARIA DEL CARMEN
    VICEPRESIDENTE                  ALONSO ANA MARIA
    SECRETARIA                             ARCE MARIA LAURA
    PROSECRETARIA                     ALVAREZ DELIA ANGELICA
    TESORERA                                   PILATTI MARTA
    PROTESORERA                          JIMENEZ PATRICIA
    PRIMER VOCAL TITULAR          QUILEZ MARIA SILVIA
    SEGUNDO VOCAL TITULAR     MENDIONDO GRACIELA
    TERCER VOCAL TITULAR            SEGURA ANA MARIA
    PRIMER VOCAL SUPLENTE         CUMBA SUSANA ALICIA
    SEGUNDO VOCAL SUPLENTE    BRION CRISTINA
    TERCER VOCAL SUPLENTE         DI TULLIO MARIA DEL CARMEN
    REVISORA DE CUENTAS TIT        TOLEDOCHIPI ALICIA
    REVISORA DE CUENTAS TIT        RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ
    REVISORA DE CUENTAS SUP     CANDINA MARIA BEATRIZ
    REVISORA DE CUENTAS SUP     GARCIA OLGA
    SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION   TERAN NORMA
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