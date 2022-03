Facundo Manes se lanzó a la Presidencia 2023

El diputado nacional Facundo Manes fue la estrella del Congreso de la Unión Cívica Radical. En modo candidato a Presidente en las elecciones de 2023, llamó a todo el partido a militar por un proyecto amplio que los devuelva al poder.

“Hoy es un día que simboliza todo el esfuerzo que hacen todos ustedes y es un día que nos invita a pensar el futuro. La mejor manera de homenajear a Alfonsín es pensar el futuro. El fue un adelantado”, comenzó su discurso.

“Cuando el radicalismo se levantó en la provincia de Buenos Aires, se levantó el país y eso es lo que ha pasado el año pasado. Se levantó el radicalismo de la provincia”.

“El año pasado, en menos de un mes de visibilidad, ganamos en la mayoría de los distritos de la provincia y le dijimos a toda la Argentina que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está de pie para gobernar la Argentina el año que viene”.

“Y tenemos que hacerlo no por nuestros intereses sino por la responsabilidad histórica. El Frente de Todos va a haber gobernado mucho tiempo, 16 de los últimos 20 años y tenemos más pobreza y una división que es insoportable. Y el PRO tampoco pudo unir a los argentinos”.

“Por eso es necesario para la Argentina que el radicalismo esté de pie. Vamos a construir una nueva mayoría para gobernar a la Argentina. Necesitamos una nueva mayoría que no puede venir desde los extremos, tiene que venir dese el centro popular”.

“Se viene un nuevo mundo y en ese nuevo mundo, un nuevo país, tenemos que imaginar una nueva Argentina. La tarea de todos este año va ser ir casa por casa y explicarle que hay un partido que, como en el 83, se va a poner al hombro el paradigma que necesitamos”.

“Cuando nos dicen que los radicales no gobernamos tenemos que decir que miren a Mendoza, Jujuy y Corrientes, y también que miren a los intendentes. Sabemos gobernar. Somos capaces de hacer realidad el paradigma que necesita la Argentina”.

“Lo que viene es casi similar a la epopeya del 83, por eso digo que el mejor homenaje a Alfonsín es mirar adelante. Esta pandemia nos va a cambiar para siempre”.

“Tenemos una oportunidad de ser mejores, pero eso está en nosotros. Ya no tenemos que ser furgón de cola, ahora nos toca liderar. Ahora es el momento que los demás sigan al radicalismo y a las ideas del radicalismo”.

“Facundo Presidente”, gritaban los presentes. “Los veo entusiasmados y eso es muy bueno. Ningún otro partido tiene esta mística hoy en la Argentina”, respondió. “Volveremos, volveremos, otra vez volveremos a ser gobierno como en el 83”, entonó la barra seguido del “se siente, se siente Facundo presidente”.

“En el mundo que se viene, los valores de la UCR son más importantes que nunca, así que confiemos en nosotros. Pero por más que tengamos valores, si no luchamos se nos puede escapar”

“El peronismo no es dueño del Conurbano. El Conurbano y el resto de la provincia va a apoyar a quienes los logren inspirar. Pero les pido que seamos humildes, que convoquemos a todos desde el centro. A los jóvenes les digo no acepten las cosas como están, lideren. Lideren y los vamos a acompañar. El Frente de Todos y el PRO no han podido unir a la argentina, propusieron convocar a un pacto nacional y no lo hicieron. Nosotros lo vamos a hacer, se termino la Argentina de los dos bandos”.

“Seamos tolerantes y tengamos confianza porque podemos hacer lo que otros partidos no pusieron hacer. Trabajemos duro en el 23, y en el 23 convoquemos a los argentinos a dejar la decadencia crónica”.

“Lo que nosotros queremos hacer no es imposible pero es imprescindible y lo vamos a hacer el año que viene”, cerró.

Bajo el lema “Creer, crear, cambiar”, los “boinas blancas” reunieron a su militancia y sus representantes (intendentes, legisladores provinciales y concejales) en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de La Plata.

Entre los presentes en el encuentro, se pudo observar al titular del radicalismo provincial, Maximiliano Abad; los intendentes Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Alejandro Federico (Suipacha), Franco Flexas (General Viamonte), Calixto Tellechea (Florentino Ameghino), José Rodríguez Ponte (General Lavalle) y Gustavo Posse (San Isidro).

También asistieron los diputados nacionales Miguel Bazze, Karina Banfi y Fabio Quetglas; los senadores provinciales Agustín Máspoli, Alejandro Celillo y David Hirtz, los diputados bonaerenses Valentín Miranda y Sandra Paris, el convencional nacional Gastón Manes; la secretaria de Desarrollo Social de Mar del Plata Vilma Baragiola, entre otros.

(Fuente: La Tecla)