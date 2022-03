Arranca el torneo oficial de fútbol femenino con 8 clubes

Desde la Liga de Fútbol local informaron que el próximo domingo se dará comienzo oficialmente al Torneo Apertura del Futbol Femenino. En la reunión de la sub-comisión del fútbol femenino del próximo martes se determinarán horarios y canchas a jugarse.

En la oportunidad significará el inicio de la participación oficial de los clubes El Potrero, Atlético El Hollin y Atlético El Taladro, que se suman a Juventud Unida, Juventud Deportiva, Ferrocarril Roca, Asoc. Juvenil Barrio Traut y Atletico Las Flores.

La primera fecha está compuesta por los siguientes enfrentamientos:

Atlético Las Flores vs Juventud Deportiva

Asociación Juvenil B. Traut vs El Taladro

Ferrocarril Roca vs El Hollín

El Potrero vs Juventud Unida