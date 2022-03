Cuando tenemos otro fin de semana “XXL”

Los florenses vamos a volver a gozar de un fin de semana XXL muy pronto, ya que éste año el aniversario de nuestra ciudad (25 de marzo) cae viernes y previamente (jueves 24) es feriado nacional por el “Dia de la Memoria”.

La fecha aniversario de Las Flores no se enmarca como feriado ya que es optativo para los privados, pero la administración pública y los bancos no trabajan.

Lo siguiente que se viene es “Semana Santa” donde mucha gente comienza a planear viajes y escapadas. Ese fin de semana largo comenzará el 15 de abril, con motivo del Viernes Santo. Cabe destacar que el Jueves Santo, el día anterior, no es feriado sino día no laborable. La diferencia entre un feriado y un día no laborable radica en que en el segundo caso es facultad del empleador trabajarlos o no.