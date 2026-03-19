170° ANIVERSARIO DE LAS FLORES: LA BANDA «CONFITES» SERÁ EL CIERRE MUSICAL DEL 25 DE MARZO

En el Salón Rojo hoy se anunciaron los actos y espectáculos pensados para el próximo miércoles 25 de marzo, día del aniversario de nuestra ciudad.

El intendente Fabián Blanstein acompañado por Silveria Giménez, Secretaria de Educación y cultura y Juan Bautista Saladino, director de Cultura, dieron a conocer las actividades programadas por los festejos del 170° aniversario de Las Flores.

Comenzando con la Fiesta del Hospital este viernes, sábado y domingo, el martes 24 al conmemorarse los 50 años del golpe de estado en nuestro país, se acompañará como siempre el acto en el monolito a las 18 hs. Posteriormente, a las 19 hs, en el Salón Rojo Municipal, se hará la presentación del nuevo libro de la historiadora Nora Genaro, sobre la búsqueda de la identidad florense y el patrimonio histórico.

El miércoles 25, el acto será a las 10 de la mañana en plaza Mitre, con la presencia de instituciones de bien público, educativas y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, previa entrega de la ofrenda floral al busto de Manuel Venancio Paz en el ingreso a ciudad – a las 9:30 hs-.

A las 12:30 hs se recibirá a la cabalgata que llega desde la estancia Los Carrizales. Ya con el centro de la ciudad repleto de emprendedores, feriantes y egresados con sus puestos, desde temprano.

“El día del regreso”, como se ha denominado a este festejo, quiere homenajear también a aquellos florenses que hoy no viven acá, invitándolos a ser parte de este aniversario recibiéndolos en los ingresos de Las Flores –Av. Venancio Paz, Alcides Seguí y terminal de ómnibus-, y para aquellos que están diseminados por el mundo y no pueden llegar se los invitó a que envíen sus videos con saludos y así estar cerca de la familia, los amigos y toda la comunidad que los verá a través de la pantalla gigante sobre el escenario.

Tambien todas las escuelas primarias del casco urbano abrirán sus puertas para aquel que desee recorrerlas, encontrarse con su niñez, recordar el paso por sus aulas. Se podrá visitar de 10 a 12 hs y de 16 a 18 hs.

En cuanto a la grilla artística, los espectáculos se centrarán en la presentación desde las 18 hs de artistas locales de diferentes estilos musicales y el cierre estará a cargo de una banda oriunda de La Plata, que llegan a la ciudad por el aporte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El escenario se ubicará en Av. Rivadavia mirando hacia San Martín para que le transito se vea afectado lo menos posible en la arteria principal.

Programación:

Maia Sancho: folclore

Luis Alvarez: melódico, latino, tropical

Musical “Guerreras Golden” con participación de jóvenes florenses.

Barbazul y los perros sin folleto: tributo a Los Redondos (rock nacional)

Walkman: música nacional e internacional de los 80 y 90

La patio i´tierra: folclore

Cierre a cargo de “Confites”: banda de covers (rock y otros estilos).

El intendente además de convocar a toda la comunidad a formar parte de los festejos, hizo una invitación especial a los jefes comunales locales, desde la democracia a esta parte, “Invito a José Polito, Antonio Lizarraga, Ramón Canosa, Alberto Gelené a acompañar en este día especial para los florenses porque es importante que también participen de este acto festivo”.