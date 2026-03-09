170° ANIVERSARIO DE LAS FLORES: “EL DIA DEL REGRESO”

En el marco de los festejos por el 170° Aniversario de la Ciudad, la Municipalidad de Las Flores ha decidido organizar una serie de eventos festivos relacionados a esta tan importante fecha que recuerda la fundación de Las Flores.

El próximo 25 de marzo, en forma conjunta con la realización de los Actos formales del Aniversario, se abrirán las Escuelas Primarias de la planta urbana para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan visitarlas. El sentido es poder recorrerlas y recordar aquellos preciados momentos que supieron marcar nuestras vidas.

Además, en los ingresos a la ciudad, estaremos esperando a todos aquellos que en este día tan especial decidan regresar a compartir los festejos de un Aniversario que tendrá su fiesta principal en el centro de la ciudad.

En los accesos, desde bien temprano por la mañana, habrá vecinos celebrando dicha llegada y en donde el florense que eligió volver ese día a la ciudad, quedará registrado y recibirá una distinción.

Por la tarde del 25 de marzo, en el escenario que estará emplazado sobre la avenida San Martin frente a la plaza principal Bartolomé Mitre, los florenses podrán disfrutar de todos los espectáculos artísticos y musicales programados que animarán la jornada y que contribuirán para que el 170° Aniversario de Las Flores pueda transformarse en una fiesta inolvidable.

También, para todos aquellos que no pudiesen regresar a la ciudad, se los invita para que desde el lugar que estén radicados, nos envíen un video saludando la familia, a los amigos y a la gente del pueblo.

El contacto para recibir las imágenes es al WhatsApp 2244 485466. Los estaremos esperando.

https://www.instagram.com/reel/DVi9G37jpYT/?igsh=MW94enQ5bXlvd3d5

