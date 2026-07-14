16 DE JULIO: JORNADA NO LABORABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales se comunica que, tal como se determina a través de la Resolución 317/2026 (RESO-2026-317-GDEBA-MGGP) y su Anexo de fecha 28 de junio de 2026, dictada por Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se declara:

No laborable para Administración Pública y feriado optativo para Industria, Comercio y restantes actividades, el próximo 16 de julio del corriente, Día de la Patrona Virgen Ntra. Sra. del Carmen.