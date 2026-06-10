1° Conversatorio de Acompañamiento Terapéutico 

«Acompañar es convertir lo difícil en posible»

Estudiantes e instructora del Curso de Acompañamiento Terapéutico – CFL N° 402 UPCN invitan a compartir un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre discapacidad, inclusión, neurodivergencias y el importante rol del Acompañante Terapéutico.

Escucharemos experiencias, vivencias y miradas de familias, promoviendo el diálogo, el respeto por las diferencias y la construcción de una comunidad más inclusiva.

El Jueves 11 de junio a las 18:00 hs en la Secretaría de Educación Municipal -Gral. Paz N° 500, 1° piso – Las Flores

Actividad abierta a toda la comunidad.