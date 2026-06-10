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    1° Conversatorio de Acompañamiento Terapéutico 

    «Acompañar es convertir lo difícil en posible»
    Estudiantes e instructora del Curso de Acompañamiento Terapéutico – CFL N° 402 UPCN invitan a compartir un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre discapacidad, inclusión, neurodivergencias y el importante rol del Acompañante Terapéutico.
    Escucharemos experiencias, vivencias y miradas de familias, promoviendo el diálogo, el respeto por las diferencias y la construcción de una comunidad más inclusiva.
    El Jueves 11 de junio  a las  18:00 hs en la Secretaría de Educación Municipal -Gral. Paz N° 500, 1° piso – Las Flores
    Actividad abierta a toda la comunidad.
    Los esperamos para compartir, aprender y construir juntos nuevos caminos de inclusión
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