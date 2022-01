Jonatan Barrios en el Ballet de Cosquin

El profesor y gran bailarín de nuestras danzas Jonatan Barrios será parte nuevamente del Ballet Oficial de COSQUÍN, tal como el mismo “Jony” lo expresa en sus redes sociales, será ésta la tercera vez que vivirá ésta experiencia.

De ésta manera Jonatan resumió su sentimiento a horas del debut…

” Hoy 22 de Enero comienza un nuevo “Milagro” Un nuevo “Cosquin”..

Una experiencia que vivo por 3ra ves, pero está, es muyyyy diferente a las anteriores..Feliz y agradecido por ser convocado para estar en el escenario Mayor de Nuestro País..Y agradecido con las instituciones q me dan trabajo durante el año (@el_malacara_c.c , @balletmunicipallasflores, @elestudio.olav, @irupesaladillo) es importante q sepan que de esta manera me nutro y preparo para transmitir lo mejor de mi..Gracias a las personas que me acompañan..Estos eneros me hacen muy bien..Hoy 22hs por la TV publica Ballet Oficial de Cosquin..El Majestuoso “CAMÍN”..

FELICITACIONES y éxitos “Jony”.