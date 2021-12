Familias florenses esperan respuesta tras un viaje de egresados que se abonó y no se realizó

Un grupo de jóvenes de nuestra ciudad continúa esperando respuestas tras haber pagado gran parte de un viaje de egresados a Bariloche que nunca se realizó.

Adriana, mamá de uno de los chicos, contó cómo se dio toda la situación. Son alumnos que se graduaron el año pasado. Las familias pagaron durante dos años y medio, y conservan las chequeras correspondientes.

El enojo es por todo lo que implica un viaje de este tipo, no solo en lo económico sino ademas en la ilusión que se genera en los chicos. “Es muy grande la bronca que tenemos en la familia”, manifestó.

En principio el viaje no se llevó a cabo por la pandemia pero tampoco la empresa se acercó a ofrecerles algo. Saben que la totalidad del viaje no se iba a abonar, pero intentaron comunicarse por correos, por teléfono y no han obtenido respuesta. Las oficinas estuvieron cerradas por la pandemia y este año volvieron abrir.

La empresa se llama Maxdream (sus otros dos hijos viajaron con la misma firma y nunca tuvieron problemas) y no han podido tener comunicación directa.

Con otros padres ahora tuvieron que ver a una abogada porque ya los trámites escapan a las familias. La representante obtuvo una sola respuesta pero continúa todo sin más contestaciones por lo que se va a iniciar algo más “fuerte”.

“Mas por los chicos porque sienten como que han sido defraudados totalmente. Entendemos el tema de la pandemia porque no iban a viajar, no se iba a arriesgar a hacer un viaje en las condiciones que estábamos pero creo que lo ideal hubiese sido que ellos vinieran, dieran una reunión como corresponde y dieran la cara. Simplemente eso pedimos”, dijo.

El grupo de viaje estaba conformado por algunos alumnos de la Escuela Agraria (entre ellos el hijo de Adriana) que se juntaron con otros estudiantes de la Escuela Normal.

Hicieron un pre viaje de un fin de semana a Mar del Plata, cuando pagaron el primer año y aun no se estaba en pandemia. Hasta ahí todo bien, viajaron con otros chicos de Gral. Alvear y de 25 de mayo para completar el micro. Se suponía que con ese mismo grupo iban a hacer el viaje a Bariloche.

La empresa continuó trabajando normalmente, el problema fue con este grupo que no pudo viajar por la situación del coronavirus y se dio todo por finalizado, ni viaje ni devolución de plata, aunque las familias no pretenden que se devuelva todo el dinero.

Adriana señaló que la firma expresa que como se hizo ese viaje a Mar del Plata, los chicos ya hicieron uso de lo que habían abonado pero se preguntan por el resto de dinero que se pagó.