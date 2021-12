Bicentenario de la Policía Bonaerense: acto y reconocimientos a Efectivos de Las Flores

En la tarde noche de ayer se llevó a cabo en nuestra ciudad el acto en conmemoración del Bicentenario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Tuvo lugar en el Estadios del CEF Nº 6 con la presencia del Intendente Municipal, Ing. Alberto Gelené; Secretario de Gobierno, Dr. Javier Di Giano; Subsecretario de Protección Ciudadana Crio. Insp. R.A. Marcelo Hugo Gallardo; Presidente del Concejo Deliberante, Prof. Fabián Blanstein; concejales.

También fueron parte: el Coordinador General del Consejo Provincial de Foros, Carlos Andrés; el Presidente del Foro de Seguridad Municipal, Héctor Morales; el Jefe de la Departamental de Investigaciones de Azul, Crio. Insp. Alfredo González; la Coordinadora Zonal de Género, Cria. Lucrecia Ditz; el Jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Crio. Insp. Sebastián Guillen; la Jefa de Estación Comunal Las Flores, Cria. Adriana Romero; Jefe del Destacamento de Seguridad Vial Las Flores, Crio. Edgardo Guerrero; Jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Las Flores, Subcrio. Salvador Herlein; Jefe del Comando de Prevención Rural Las Flores, Subcrio. Diego López; Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia local, Of. Ppal. Maria Emilia Cartasso; segundos Jefes de dependencias; Efectivos policiales dependientes de los estamentos mencionados; familias y vecinos.

En el comienzo se le dio la bienvenida a la Bandera de Ceremonias de la Policía Comunal Las Flores y se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

El Jefe de la Policía Comunal se dirigió a los presentes. Saludó a los familiares que siempre acompañan a los Efectivos que fueron agasajados, a los que además felicitó: “para nosotros es primordial en la función”, resaltó.

También agradeció a las autoridades municipales, zonales y provinciales y a los Jefes de las diversas dependencias.

“Sabemos que han sido años difíciles estos últimos por el tema de la pandemia, pero creo que la fuerza policial de la localidad ha sacado adelante la situación de la mejor manera posible”, dijo Guillén. Ademas subrayó que se ha cerrado un bueno año en materia de seguridad en la ciudad, como en los años por lo que se siente realmente orgulloso por la fuerza efectiva con la que se cuenta.

En su discurso, el Intendente Gelené también resaltó el trabajo de las fuerzas: “Ha sido una tarea muy positiva, muy efectiva y que nos da la tranquilidad de estar transitando estos tiempos, que no son sencillos, que no son fáciles. Sé que no es una tarea

En el acto se entregaron reconocimientos, premios estimulo que estuvieron determinados tanto desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia como desde las diferentes instituciones locales y regionales. Las placas, diplomas y demás fueron previamente bendecidos por el Padre José Luis Rodríguez.