Entre lágrimas el Kun Agüero anunció su retiro

Con lagrimas en los ojos, el delantero argentino anunció: “He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucha…», dijo.