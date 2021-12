Federico Dorronsoro se refirió a la división del Bloque de «Juntos-Adelante Las Flores»: «representamos distintas ideas de lo que queremos»

En la noche de este jueves 9 de diciembre se realizará en el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores el Acto de asunción y jura de los Concejales que resultaron electos en los comicios del pasado 14 de noviembre.

El Bioquímico Federico Dorronsoro, quien encabezó la lista de Adelante Las Flores, será uno de los 7 ediles que pasarán a ocupar una banca.

En Play Radios señaló que empieza la etapa de trabajo porque “tenemos que ser fiel a los votantes” y que lo primero que se comenzará a discutir en el seno legislativo será todo lo que tiene que ver con el Presupuesto del próximo año.

El grupo de de Adelante determinó dividirse del Bloque Juntos y conformar una nueva bancada.

Al respecto Dorronsoro dijo que en un primer momento, cuando iniciaron este camino, expresaron una “forma diferente de hacer política” por eso generaron una interna porque sino “era mas cómodo y hasta políticamente mas inteligente ir todos juntos”. El espacio tuvo un gran apoyo en las Elecciones Primarias y eso les dio el lugar de conducir y al otro sector de acompañar.

“Nosotros no nos sentimos acompañados, como lo dijo el ex Intendente (Canosa) que él no sintió el lugar porque representamos distintas formas de hacer política o distintas ideas de lo que queremos por lo cual me parece que era muy sano hacer un interbloque”, remarcó.

Ante esto dijo que en muchas cosas piensan igual, seguramente van a votar igual que la Doctora Quintieri, van a tener una comunicación muy fluida pero Adelante tiene otro tipo de proyección y de proyectos y era necesario “sincerizar un poco la situación” que como lo hicieron desde el comienzo.

Considera que la gente entendió la propuesta diferente que se intentaba marcar y por eso acompañó con el 75% de los votos en las PASO por eso fiel a esa realidad, creen que tenían que hacer un bloque de forma independiente, siempre en Juntos.