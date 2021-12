Federico Dorronsoro: «Gelené en algún momento tiene que ser sincero con la gente…»

En la entrevista que esta mañana brindó en Play Radios, el Concejal electo Federico Dorronsoro expresó que Alberto Gelené “en algún momento tiene que ser sincero con la gente si se va o no se va”.

Se refirió a este tema porque aun no hay definiciones respecto a la Presidencia del Concejo Deliberante dado que se dice que continuaría el Profesor Fabián Blanstein al no tener que hacer el reemplazo en la intendencia. “No hay definiciones porque todavía no hay definiciones con Alberto que es una cuestión que a mí como ciudadano no me termina de caer bien”, agregó.

Desde hace tiempo se venía diciendo que Blanstein pasaría a ser el Intendente dado que podría existir la posibilidad de que Gelené ocupara un cargo en el gabinete provincial (en algunas otras oportunidades también se habló sobre un posible rol como legislador o en el ámbito nacional), cuestión de la que hasta el momento no se ha confirmado nada por lo que el Jefe Comunal permanecería en su función.

“No va a ser lo mismo trabajar con Fabián Blanstein de intendente que con Alberto de intendente y no va a ser lo mismo trabajar con Fabián de presidente del Concejo Deliberante como con otra persona. Si yo se que con todos voy a trabajar y voy a acompañar porque la idea es esa, vine a eso”, manifestó.