Planes de pago para usuarios de la Cooperativa Eléctrica que hayan contraído deuda

Se informa a los usuarios del servicio eléctrico que han contraído deuda con la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, que podrán acceder a planes de pagos de hasta 30 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con reducción del 50% de interés por mora, según Resol. 2021-202 GDEBA-OCEBA, para ello deberán presentarse con la factura y el monto equivalente a la factura de vencimiento de 12/21, en la Sede de Administración de la Cooperativa, calle 25 de Mayo 513, de 7:00 a 14:00 hs.

Esto permitirá regularizar la situación crítica de más de 600 usuarios florenses, a través del congelamiento de la deuda y reducción de intereses, obteniendo cuotas accesibles que se incluirán en las próximas facturas del servicio.

Asimismo se informa desde la entidad que aquellos que tengan avisos de cortes en curso, podrán solicitar la suspensión del corte a través del siguiente link https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=115 y solicitar paralelamente el Plan de Pagos mencionado.

Además, aquellos usuarios titulares que cumplan con los requisitos de la Tarifa Social y no la tengan aplicada podrán gestionarla en la web https://www.oceba.gba.gov.ar/nueva_web/s.php?i=23 . (Solo para viviendas).

Requisitos: no tener ingresos superiores a 2 salarios mínimos vital y móvil ($ 65.000), no poseer un automotor con menos de 10 años de antigüedad, y no poseer más de un inmueble.