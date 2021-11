Desde hoy no se pueden comprar pasajes al exterior en cuotas: malestar en el sector turístico

«Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, dice la resolución del BCRA.

Desde el Banco Central explicaron a minutouno.com que como opciones para las compras de este tipo de servicios para el turismo en el exterior, «los bancos pueden dar un crédito para pagar el pasaje, tipo crédito personal» o «se puede usar el pago mínimo de tarjeta para financiar al 43%».

La medida de la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce rige para compras realizadas tanto en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

Fuente: Minuto Uno