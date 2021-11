CULMINAN MAÑANA LAS FINALES DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2021

Mañana se llevará a cabo la última jornada de la final provincial de los Juegos Bonaerenses que se viene desarrollando en Mar del Plata.

A las 9 hs. la dupla integrada por Emma Di Tullio-Maitén Giacoia (Sub 14) jugarán la semifinal de Padel con Mar del Plata, mientras que Paloma Lorenzetti (Sub 16) disputará la misma instancia en tenis de mesa ante Laprida; y a las 10.45, Kiara Lamas e Ignacia Gómez Harrison jugarán la final frente a Zárate.

Por otro lado, en Ajedrez y a partir de las 9, Lucía Nanti (Universitario) y Rocío Orlando (Sub 18) se presentarán en la última partida y en Natación competirá Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa).

Resumen de hoy lunes 8, tercera jornada de competencias:

Hoy lunes en Padel Emma Di Tullio y Maitén Giacoia (Sub 14) superaron a Merlo; en Atletismo: Salomé Pellejero (Sub 18, lanzamiento de disco) no clasificó a la segunda ronda.; en Ajedrez, por la cuarta etapa Rocío Orlando (Sub 18) cayó ante Lucía Rossi (Campana) y Lucía Nanti (Universitario) perdió con Aylén Astrgacich (Alte. Brown) y en la quinta partida, Rocío Orlando fue superada por Rocío Pérez (Gral. Belgrano) y Lucia Nanti perdió contra Lucia García de la localidad de San Miguel.

En Natación: Francisco Sandoval (Sub 16, 100 m. pecho) resultó sexto Julieta Altuna (Sub 16, 100 m. pecho) arribó séptima, en tanto Paulina Vidal (Sub 14, 100 m. mariposa) y Delfina Antonelli Gigena (Sub 14, 200 m. libres) no clasificaron a la final; en Beach vóley: Sub 14 Ignacia Gómez Harrison y Kiara Lamas se impusieron sobre 9 de Julio y en Tenis de mesa: Sub 14 Valentino De Benedetto le ganó 3 a 0 Navarro a las y en Sub Paloma Lorenzetti derrotó 3 a 0 Puán.

Fuente: Prensa Municipal