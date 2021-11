Federico Dorronsoro, Juntos: “En las PASO planteamos una renovación política de las caras y hoy planteamos proyectos”

Faltan poco más de 10 días para las Elecciones Legislativas Generales y los candidatos ultiman detalles de la campaña y de lo que será la jornada democrática.

En los estudios de FM 107.7, este miércoles 3 fue el turno de la charla con Federico Dorronsoro quien encabeza la lista de concejales de Juntos en nuestra ciudad.

“Hoy la pelea es diferente. En su momento teníamos una interna, ahora vamos a una General y me parece que esta vez la campaña se adelantó por lo cual estamos trabajando incansablemente desde tiempos antes de las PASO”, remarcó.

Expresó que en lo personal se vio más que asombrado por el respaldo de la gente, por los 5200 votos que obtuvo en las primarias, más que nada porque “somos nuevos, somos jóvenes dentro de la política”. Incluso a eso lo considera difícil porque les falta experiencia, que recién la están adquiriendo ahora, y porque les falta conocimiento.

Candidatos en el HCD

En oportunidades desde este medio ha llamado la atención la ausencia de los candidatos, por ejemplo, en el Concejo Deliberante, el espacio por el que pugnan electoralmente.

Dorronsoro dijo que lo pensó más de una vez pero lo veía como “soberbio” porque todavía no tiene el lugar aunque se entienda que posiblemente va a ocupar una banca – salvo una catástrofe electoral – entonces de su parte considera que es muy avasallante ingresar y ver; aunque en lo personal y de manera privada se está preparando.

“Quizás lo tendría que haber hecho antes como ciudadano pero esto fue algo que yo lo decidí en mi vida o como proyecto cuando empecé a tener mucha inquietud estos últimos tiempos donde veía que la realidad no era la que uno esperaba para nuestros hijos, nuestros abuelos por lo cual yo marqué esa distancia de no asistir”, explicó.

Creyó que era necesario ser más respetuoso, entender el sistema puertas adentro y no ir y hacer lobby, porque no es su forma de ser, no lo hizo nunca y siempre trata de hacerlo así porque sino “dejo de ser ese ciudadano y esa persona” que decidió involucrarse.

Estrategias de campaña

Para la interna plantearon una renovación política de las caras, de los candidatos y hoy presentan proyectos, indicó.

Expresó que la ven como una campaña “rara” porque el oficialismo “pareciera más que estuviese peleando el candidato a intendente y no una legislativa” dado que ven que Alberto Gelené se ha puesto la campaña al hombro, su ejecución y sus obras y no están debatiendo proyectos con Juan Tibiletti que es lo que deberían hacer.

Están contentos porque muchos de los temas hablados en el último debate por parte de su espacio están en agenda, hoy se hablan y están construyendo desde el proyecto, esas propuestas que son las que llevan a los vecinos que visitan en las recorridas.

“El oficialismo ha salido con obras y obras en ejecución, de lo cual no reniego es mas me pone feliz que se hagan cosas por Las Flores. Por ahí tengo unas cuestiones que yo las hubiera hecho diferentes y me parece que lo que les está faltando es conocimiento más de terreno porque hay necesidades más básicas que no se están cumpliendo y se ven en el descontento de la gente”, agregó el bioquímico.