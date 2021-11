DEPORTES: nadadores florenses viajan a Miramar y los equipos de vóley estuvieron en Olavarría

NADADORES FEDERADOS EN EL PROVINCIAL DE MIRAMAR

La Secretaría de Deportes informa que Julieta Altuna, Camila Cabral y Francisco Sandoval competirán en un torneo provincial exclusivo para las categorías promocionales federados, que se desarrollará este fin de semana en Miramar con la organización de FENBAS (Federación de Natación de Buenos Aires Sur).

Cabe destacar que es el certamen más importante del año, donde los florenses intervendrán en cinco pruebas de diferentes estilos en la división juveniles. En esta oportunidad, nuestros representantes serán acompañados por los profesores Agustín Distéffano y Pedro Cantet, entrenadores de la pileta climatizada Municipal “Hugo Mauro”.

LAS FLORES VÓLEY EN EL TORNEO “BATARACITO”

Equipos de Las Flores Vóley, dirigidos por Luciano Poffer y Emiliano Paz, participaron en el torneo denominado “Bataracito” que se disputó el último fin de semana en el Club Estudiantes de Olavarría.

En la zona clasificatoria, la categoría Sub 16 venció a Cedetalvo “B” de Mar del Plata, Club 77 de Morón y Pueblo Nuevo de Olavarría. De esta manera accedió a la “Copa de Oro”, donde perdió en la semifinal con Independiente de Tandil. Por su parte, el elenco Sub 18 contabilizó dos triunfos y una derrota, y en la final de la “Copa de Plata” cayó ante Cedetalvo de Mar del Plata. Por último, la división Sub 14 fue superada por Unión y Progreso de Tandil, Olimpo “A” de Bahía Blanca y Ever Ready de Dolores, en tanto que en la “Copa de Bronce” las florenses perdieron ante Estudiantes y Escuela Nº 17, ambos de Olavarría.

La Secretaría de Deportes felicita a los planteles y técnicos de nuestra ciudad por el muy buen desempeño en este prestigioso evento.

Fuente: Prensa Municipal