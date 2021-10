Cooperativa de Electricidad: convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito

SEÑORES ASOCIADOS:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo N° 34 de nuestro Estatuto Social, convocase a los señores Asociados de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada, a las Asambleas Electorales de Distrito, que se celebrarán el día 18 de Noviembre del año 2021 a las 19:00 horas en el siguiente lugar: DISTRITO “A” y DISTRITO “B” en el local del Club Juventud Deportiva, sito

en calle Av. del Carmen N° 585 de la ciudad de Las Flores, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de un Asociado para actuar como Secretario de la Asamblea.

2. Designación de tres Asociados para integrar la Comisión Receptora de Votos y Escrutinio.

3. Elección de 114 (ciento catorce) Delegados Titulares y de 11 (once) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “A”; y elección de 111 (ciento once) Delegados Titulares y de 11 (once) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “B”, a realizarse en el local del Club Juventud Deportiva.

Estos Delegados representarán a los Señores Asociados en la 85º Asamblea General Ordinaria de esta Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada, a realizarse el día Viernes 3 de Diciembre de 2021, y durarán en sus mandatos hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.

Pablo G. Aranda Omar E. Montastruc

Secretario Presidente

NOTA: para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Asociados deberán solicitar previamente en la sede de FUTURTEL Avenida Carmen Nº 532, la tarjeta credencial que les servirá de entrada a la misma (Art. 46 del Estatuto Social), las que serán entregadas a partir del día Lunes 1 de Noviembre hasta el día Viernes 5 de Noviembre de 2021, en el horario de 8:00 a 13:00 hs; del Lunes 8 de Noviembre al Jueves 11 de Noviembre en el horario de 7:00 a 13:00 hs. y por la tarde de 18:00 a 21:00 hs, con la presentación del Documento Nacional de Identidad.

Para que el asociado tenga voz y voto en la Asamblea, se requiere que esté al día con el pago de las cuotas sociales suscriptas, y que haya cumplido sus demás obligaciones de plazos vencidos con la Cooperativa.

Transcurrida una hora de la fijada para la celebración de la Asamblea y no habiendo el quórum reglamentario, las mismas se celebrarán con el número de asociados que hubiera presentes.

En la sede de la Administración, se encuentran los Padrones Electorales a disposición de los asociados.

Fuente: CELF Comunicación